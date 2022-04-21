نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صدور الأهلية الضمان الاجتماعي المطور رقم هاتف الضمان المجاني في المقال التالي
موعد صدور الأهلية الضمان الاجتماعي المطور حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تاريخ إصدار نتائج استحقاق المستفيدين من الضمان الاجتماعي الجديد وقد نشر حساب خدمة العملاء على تويتر أبرز الأسئلة التي تلقاها من المستفيدين خلال أسبوع كان أبرزها: ما هي المدة المحددة لبحث الاعتراضات التي أثارها المستفيدون من الضمان؟ ورد بأنه ستتم مراجعة الاعتراضات في غضون 60 يومًا، من ناحية أخري فقد تزايدت عمليات البحث في السعودية من خلال محرك بحث Google ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، للحصول على رقم هاتف ضمان اجتماعي مجاني موحد للمطور الذي يقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتواصل المباشر والاستعلام عن مقدار الدعم.
موعد صدور الأهلية الضمان الاجتماعي المطور
بالنسبة لموعد صدور الأهلية الضمان الاجتماعي المطور، فانه عند انتهاء اللجنة من عمل دراسة لكافة الاعتراضات التي تقدم بها بعض المستفيدين، سوف يتم عرض النتائج مباشرة على الأشخاص المستفيدين، وهو الذين سيتم وضعهم على قائمة الأسر المؤهلة المنشورة على الإنترنت عندما يتم “قبول النتائج بشكل نهائي” مرة واحدة في الشهر ، يتم دفع المعاش على الفور،وبخصوص السؤال: هل يمكن دفع معاش التقاعد بأثر رجعي بعد قبول اعتراض ديوان المظالم؟ فقد ردت خدمة العملاء بأنه عند النظر في اعتراض المستفيد والنتيجة “مقبولة نهائياً” ، يقوم المستفيد بدفع جميع المبالغ المستحقة له بعد استلام الاعتراض المقبول.
رقم هاتف الضمان الاجتماعي المطور المجاني
يمكن للأشخاص المستفيدين من الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي المطور، ومعرفة لموعد صدور الأهلية الضمان الاجتماعي المطور، ويستطيعوا التواصل مع الوزارة من خلال الأرقام والموقع الإلكتروني التاليين:
- رقم الضمان الاجتماعي الموحد: 19911.
- اتصل بالدعم الفني على: 8001222777.
- يمكن دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية
- الاتصال بحساب خدمة العملاء وذلك عبر موقع تويتر: twitter.com/HRSD_Care
- دخول حساب الوزارة والذي يتواجد على رابط التواصل الاجتماعي تويتر twitter.com/HRSD_SA/with_replies
الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1443
- عند الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطورة
- بمجرد ظهور الواجهة الرئيسية للموقع يجب النقر فوق الزر “استفسار عن الضمان الاجتماعي المطوَّر”
- وإدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية
- ثم النقر أخيرًا على الزر “استفسار”.
- يمكنك أيضًا مشاهدة الفيديو أدناه والذي يوضح الخطوات الدقيقة للاستعلام بالتفصيل.
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