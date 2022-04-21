نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أعرف رقم صندوق البريد من العنوان الوطني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيف أعرف رقم صندوق البريد من العنوان الوطني على محرك البحث “جوجل”، ويُعد هذا السؤال أحد أبرز الأسئلة التي يسألها السعوديين عن الإستفسار عن خدمات البريد الوطني، وقد حرص البريد السعودي على مواكبة العصر والإعتماد على التقنية الحديثة في تقديم الخدمات في إطار رؤية السعودية 2030م التي تهتم بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة بشكل كلي بدلاً من الاوراق والإجراءات الروتينية التي تتطلب مزيداً من الوقت والجهد للتسهيل على المواطنين، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية معرفة رقم صندوق البريد من العنوان الوطني بأكثر من طريقة كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن صندوق البريد برقم الهوية، فإلى نص المقال.

كيف أعرف رقم صندوق البريد من العنوان الوطني

يقدم صندوق البريد خدمة استقبال وإرسال رسائل المواطنين برسوم مالية ويكون مُعلق بجانب كل منزل أو مؤسسة، ويُعرف بأنه صندوق مخصص داخل فرع البريد بالمنطقة يحتفظ بالرسائل الخاصة بك، ويُتيح الموقع الرسمي للبريد السعودي معرفة رقم صندوق البريد إلكترونياً، ونوضح لكم كافة الخطوات اللازمة كالتالي:

أولاً يُرجى الولوج إلى الموقع الرسمي للعنوان الوطني على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بالنقر على الخريطة وتحديد العنوان بدقة.

ثالثاً انقر على “بحث”.

رابعاً انتظر ثواني وسوف يظهر لك رقم صندوق البريد الخاص بمنطقتك.

وهكذا نكون وضحنا لكم جميع الخطوات اللازمة لإجراء هذا الإستعلام إلكترونياً بخطوات بسيطة غير معقدة

رقم صندوق البريد

هناك أكثر من طريقة يُمكنك من خلالها معرفة رقم صندوق البريد الخاص بمنطقتك، ونوضح لكم أبرز هذه الطرق كالتالي:

يُمكنك الإتصال برقم 920005700 وتوضيح كافة البيانات المطلوبة لموظف الدعم الفني مثل رقم الهوية والعنوان والإسم وغيرها وسيتم الرد عليك برقم صندوق البريد الخاص بك.

أو من خلال فروع مؤسسة البريد الوطني في المدن والمحافظات.

والآن قد وصلنا إلى آخر مقالنا اليوم بعد أن أوضحنا لكم كافة المعلومات والبيانات، فقط قم بوضع استفسارك بالأسفل بالتعليقات وسوف نرد عليكم في أسرع وقت ممكن