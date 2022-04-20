نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل جديد عبر موقع العودة للمدارس 1443 في المقال التالي
تسجيل جديد عبر موقع العودة للمدارس 1443. المرتبط بمنصة مدرستي للتعلم الإلكتروني والتي أطلقتها وزارة التعليم السعودية. بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي في المملكة ورفع مستوى الطلاب. وسوف نوضح خطوات التسجيل في موقع العودة للمدارس 1443.
منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بعد 1443
أطلقت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي للتعلم عن بعد. كبديل للتعليم الحضوري وقد ساعدت المنصة المنصة الوزارة في متابعة العملية التعليمية في أوقات الحظر لجميع الطلاب بداية من مراحل رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية. وقامت المنصة بتقديم تجربة محاكاة الواقع التعليمي من خلال بث مقاطع تفاعلية للطلاب والمدرسين إلى جانب الاختبارات الإلكترونية.
خطوات تسجيل جديد عبر موقع العودة للمدارس 1443
أتاحت الوزارة للطلاب الراغبين في إنشاء حساب عبر موقع العودة للمدارس 1443 المرتبط بمنصة مدرستي التسجيل إلكترونيًا من خلال الخطوات الآتية:
- الولوج إلى موقع العودة للمدارس 1443.
- ثم البدء في إدخال البيانات الأساسية والتي تتضمن رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة ثم رقم الهاتف الجوال ثم النقر على كلمة تحقق.
- تنتقل إلى المرحلة التحقق من البيانات الأساسية ثم إدخال الكود الذي يرسله النظام لرقم الجوال المدخل في المرحلة الأولى .
- النقر على أيقونة التحقق ثم مراجعة البيانات في مربع التسجيل.
خدمات موقع العودة للمدارس 1443
تحرص وزارة التعليم في المملكة على متابعة نشاطات العملية التعليمية بالشكل الأنسب والصحيح مع الحرص على سلامة الطلاب والمدرسيين والإداريين. ومن هذا المنطلق أطلقت منصة مدرستي أو منصة العودة للمدارس وتقدم من خلالها الخدمات الآتية:
- الدليل الإرشادي لأولياء الأمور، والذي يتضمن العودة الحضورية الآمنة للمدرسة للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال 1443.
- جديد التعليم ويتضمن كل ما يجب معرفته من جديد التعليم ومسارات التعليم والمقررات الإلكترونية والاستعداد للاختبارات الدولية.
- خدمات الأسئلة الشائعة للإجابة على أكثر أسئلة الطلاب وأولياء الأمور تردد.
- خدمات الدعم الفني ويمكن التواصل معها في حالة لم يحصل الطالب على إجابة وافية على التساؤل الخاص به.
تسجيل جديد عبر منصة مدرستي 1443
- الولوج إلى منصة مدرستي
- النقر على تبويب العودة للمدارس ثم اختر تسجيل جديد .
- وإدخال البيانات الأساسية ثم النقر على أيقونة تحقق
- يرسل النظام لك رقم التحقق على الجوال قم بإدخاله في المكان المخصص
- ثم النقر على تحقق .
- ابدأ في تسجيل الدخول للمنصة باسم المستخدم وكلمة المرور
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