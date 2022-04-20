نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول سعر فيفا 22 على PS ستور السعودية.. انخفاض قوي لـFIFA 22 في المقال التالي

انطلقت لعبة فيفا 22 في سبتمبر عام 2021 وتعد اللعبة المشار إليها من أكثر ألعاب الفيديو شعبية حول العالم لا سيما في المملكة العربية السعودية، وتضم اللعبة العديد من فرق كرة القدم حول العالم بما في ذلك فرق الدوري السعودي، ومن بين أشهرها نادي الشباب، نادي الاتحاد، نادي الأهلي ونادي النصر، وكذلك هناك فرق الدوري الإنجليزي والأسباني والإيطالي والفرنسي. نزول سعر فيفا 22 على PS ستور السعودية.. انخفاض قوي لـFIFA 22 انخفض سعر فيفا 22 من 59.99 دولار أمريكي وأصبح السعر حاليا هو 53.99 دولار أمريكي.

سعر اللعبة بالريال السعودي هو 198 ريال وهناك بعض المصروفات الأخرى التي تضاف على سعر اللعبة.

وفي الوقت نفسه نسبة الانخفاض 10%. عروض شهر رمضان من ps ستور السعودية على عدد كبير من الألعاب الجذابة سعر wwe 2k22 هو 44.99 دولار أمريكي بعد انخفاض بنسبة 25%.

وفي الوقت نفسه سعر star wars هو 14 دولار بعد انخفاض حوالي 75%.

كذلك هناك لعبة call of duty بسعر 38.99 دولار بعد الانخفاض بنسبة 40%. انخفاض خرافي على لعبة need for speed انخفض سعر لعبة نيد فور سبيد بنسبة 80% وأصبحت الآن بسعر 11.99%. كل ما تريد معرفته عن النسخة الأحدث من فيفا 22 تعد لعبة fifa 22 هي الإصدار الـ29، وهناك مجموعة إصدارات مختلفة من هذه اللعبة لتناسب ps4 وps5 والويندز.

السعر المرفق أعلاه هو سعر الحساب الستاندر.

وهناك الإصدار الـUlimate Edition بسعر 99.99 دولار أمريكي.

يمكن لعب هذه اللعبة بين لعب واحد وحتى 4 لاعبين.

كذلك يمكن الاشتراك في ps plus واللعب مع لاعبين من خلال شبكة الإنترنت. كيفية شراء fifa 22 في المملكة العربية السعودية من ps ستور عليك الدخول على موقع ps ستور السعودية من جهاز الكمبيوتر أو جهاز الـps4 أو ps5.

وفي الوقت نفسه يجب تسجيل الدخول أو إنشاء حساب في حالة عدم وجود حساب.

البحث عن اسم اللعبة في مربع البحث.

اختيار اللعبة وبعد ذلك وضعها في سلة الشراء ومن ثم إدخال معلومات بطاقة الشراء.

وبعد ذلك سوف يتيح لك ps ستور تحميل اللعبة عبر جهاز الـps4 أو الـps 5.

كذلك بعد اكتمال التحميل يمكنك بدء استعمال اللعبة وبدء وضع إعدادها. عمر شويل - جدة نزول سعر فيفا 22 على PS ستور السعودية.. انخفاض قوي لـFIFA 22 - ثقفني

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