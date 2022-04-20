أشترى سيارتك الآن بقسط ثابت بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبهامش ربح تنافسي

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أشترى سيارتك الآن بقسط ثابت بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، برنامج لتمويل السيارات يهدف إلى خدمة احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة ، كما يوفر هذا البرنامج للعملاء العديد من المزايا التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بالطلب ، ويعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التمويلية التي توفرها شركة التيسير للتمويل ، حيث توفر الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة تتيح لهم شراء سيارة الأحلام. برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل شركة التيسير للتمويل واحدة من أكبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية.

توفر الشركة مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي تخدم كافة احتياجات العملاء.

برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل بصيغة المرابحة مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

توفر الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج إمكانية أمتلاك سيارة الأحلام من أول يوم.

موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب تمويل السيارات.

برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل يمكن الاستفادة منه بدون كفيل ولا ضامن.

توفر الشركة هذا البرنامج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل.

برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل متاح بهامش ربح منافس.

موافقة سريعة وفورية خلال ساعات من الشركة علي طلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

يمكن للعميل ملئ نموذج طلب تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة علي الإنترنت. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة ، وذلك للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بصيغة المرابحة بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل.

الدخل الشهري لطالب التمويل هو 4000 ريال سعودي وذلك عند التقدم بطلب تمويل شركة التيسير للسيارات.

يشترط أن يكون طالب التمويل يمتلك رخصة قيادة سعودية سارية المفعول.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة لطالب التمويل هو ثلاثة أشهر وذلك لاستكمال إجراءات طلب تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب بصيغة المرابحة من شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية. عمر شويل - جدة أشترى سيارتك الآن بقسط ثابت بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبهامش ربح تنافسي - ثقفني

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