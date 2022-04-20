نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الفطر 2022 السعودية للقطاع الخاص والحكومي وموعد بداية ونهاية الإجازة المطولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد بداية إجازة عيد الفطر 2022 السعودية للقطاع الحكومي والقطاع الخاص وموعد الإجازة المطولة لعيد الفطر 1443 طلاب المدارس من الأمور التي تشغل بال الكثير من العاملين في القطاع العام الحكومي والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية تزامنا مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم1443 واقتراب انتهاء شهر الصيام خلال الأيام المقبلة، حيث يبحث العاملين عن مواعيد الإجازة لتدبير احتياجاتهم واستعدادهم للاحتفال بالعيد الصغير بشراء الملابس الجديدة وشراء لوازم الاحتفالات ضمن الطقوس السعودية والعربية للاحتفال بالأعياد.

موعد إجازة عيد الفطر 2022 السعودية

وتصدر موعد إجازة عيد الفطر 2022 السعودية قائمة جوجل تريند للكلمات الأكثر بحثًا على موقع جوجل في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر 1443-2022 في السعودية. وفقاً للبيان الرسمي الصادر من قبل هيئة الخدمات المدنية بداية من يوم الأحد 30 رمضان 1443 هـ، الموافق 1 مايو 2022 م.

وتستمر إجازة عيد الفطر 2022 في المملكة العربية السعودية لمدة 8 أيام، على أن تنتهي يوم الأربعاء 7 شوال 1443 هـ، الموافق 8 مايو 2022.

إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الخاص

في سياق متصل أوضح بيان هيئة الخدمات المدنية، أن بداية إجازة عيد الفطر 2022 السعودية للقطاع الخاص يوم الأحد 30 رمضان 1443 والموافق 1 مايو 2022.

وتنتهي عطلة عيد الفطر 1443 للقطاع الخاص في السعودية في اليوم الثالث من شهر شوال. على أن يعود العاملين في القطاع الخاص للدوام يوم 4 شوال 1443 الموافق 5 مايو 2022.

موعد إجازة عيد الفطر 2022 للبنوك السعودية

ويحصل العاملون في البنوك السعودية على 9 أيام إجازة عيد الفطر 1443 في البنوك بداية من يوم الجمعة 28 رمضان 1443- الموافق 29 أبريل الجاري.

وتستأنف البنوك عملها يوم الأحد 7 شوال 1443 هـ الموافق لـ8 مايو 2022.

موعد الإجازة المطولة لعيد الفطر 2022

وأصدر خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي، أمرًا ملكيًا. وذلك بتمديد وتقديم إجازة عيد الفطر المطولة لطلاب المدارس والجامعات في المملكة.

وتبدأ الإجازة المطولة لعبد الفطر يوم 21 رمضان الجاري، الموافق 22 من شهر أبريل 2022ـ بدلا من يوم 25 رمضان.

#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20 / 9 / 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21 / 4 / 2022م.#واس pic.twitter.com/HXGs1BchR8 — واس الأخبار الملكية (@spagov) #عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20 / 9 / 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21 / 4 / 2022م.#واس pic.twitter.com/HXGs1BchR8 — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 19, 2022

وتستمر الإجازة إلى يوم 5 شوال المقبل ويعود الطلاب للدوام بدية من يوم 6 شوال المقبل، والذي يصادف 7 مايو المقبل.