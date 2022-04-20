الرقم الموحد للتواصل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الرَّقَم الموحد لهيئة الزكاة، حيث تعتبر الهيئة العامة للزكاة والدخل هي أحد الهيئات الهامة في المملكة العربية السُّعُودية، نظراً لما تقدمه من خادمات عامة تهم الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، حيث تتولي الهيئة توفير منصة إلكترونية تابعة لها توفر عدة خِدْمَات إلكترونية تتم بشكل إلكتروني من معاملات حكومية وخاصة مثل تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الخِدْمَات الإلكترونية التي توفر الوقت لجميع المستفيدين من المنصة، وأحد أهم الخِدْمَات التي تقدمها هيئة الزكاة هو توفير الرَّقَم الموحد لهيئة الزكاة الذي من خلاله يستطيع أي فرد أن يتواصل مع الهيئة من أجل توجيه الاستفسارات المختلفة الخاصة بخدمات المنصة، وسوف نوضح لكم الرَّقَم الموحد لهيئة الزكاة.

الرَّقَم الموحد لهيئة الزكاة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفرت رَقَم موحد من خلاله يمكن لجميع المواطنين توجيه الاستفسارات المختلفة، وقد دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين من القطاع الخاص بالأعمال في الحصول على أي معلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة أو أي خدمة أخري من خلال التواصل علي الرَّقَم الموحد لمركز الاتصال وهو (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع، أو التواصل من خلال خدمة (اسأل الزكاة والضريبة) علي منصة تويتر من خلال الحساب التالي (@Zatca_Care)، أو التواصل بواسطة البريد الإلكتروني التالي ([email protected])، أو مواصلة الحديث مع المنصة من خلال المحادثات الفورية بموقع الهيئة التالي (zatca.gov.sa).

تسجيل دخول منصة هيئة الزكاة والضريبة

وفرت هيئة الزكاة والدخل السُّعُودية خدمة تسجيل الدخول للمنصة لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين من خلال المنصة الرسمية من أجل الاستفادة من كافة الخِدْمَات الإلكترونية التي توفرها الهيئة بشكل إلكتروني، حيث هناك ما يزيد عن 60 خدمة إلكترونية متوفرة للمواطنين في المملكة، ويمكن تسجيل دخول هيئة الزكاة والدخل من خلال الرابط التالي: