موعد صرف المعاش التقاعدي لشهر شعبان 1443/ أبريل 2022 الرسمي من مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية

موعد صرف المعاش التقاعدي لشهر شعبان 1443/ أبريل 2022 التأمينات تعلن 6 أيام متبقية على صرف المعاش التقاعدي لشهر أبريل 2022 فقد أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية خلال الساعات الأخيرة رسميا عن التفاصيل الخاصة بمواعيد صرف معاشات المتقاعدين لشهر أبريل 2022، وقد جاء ذلك في إطار الإجابة عن تساؤل أحد المستفيدين من نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية وهو موعد نزول راتب التقاعد الحكومي لشهر أبريل، والتي أوضحت تفاصيل موعد صرف المعاشات والأيام المتبقية على موعد الصرف، رواتب المتقاعدين شعبان 1443 وسوف نوضح أبرز ما أعلنت عنه التأمينات بشأن موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل 2022.

موعد صرف المعاش التقاعدي لشهر شعبان 1443/ أبريل 2022

وفي إجابة مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية عن موعد طرح المعاشات الخاصة بالتقاعد لشهر أبريل 2022 لجميع المستفيدين من النظام في المملكة العربية السعودية، فقد أشارت إلى أن الموعد الشهري لصرف المعاشات يكون في يوم 25 من كل شهر، حيث يتبقى بذلك فقط 6 أيام على صرف المعاش الخاص بشهر أبريل، وقد أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد إمكانية تأثر المعاش التقاعدي بعد عودة المتقاعد للعمل وذلك للإجابة عن على استفسار أحد المستفيدين، وقد تم التأكيد من جانب المؤسسة العامة للتقاعد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن عودة المتقاعد للخدمة على وظيفة خاضعة للتأمينات الاجتماعية لا يؤثر على صرف المعاش التقاعدي الخاص بالمستفيد، كما أشارت إلى أن عودة المتقاعد للخدمة على وظيفة حكومية يقوم بالعمل على إيقاف المعاش التقاعدي، وذلك بناء على اللائحة التي تعلنها للمؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية.

بيانات خدمة إخطار العودة للعمل

وقد أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية رسميا كافة التفاصيل الخاصة بإجراء خدمة أخطار العودة للعمل، حيث تتيح الخدمة للتقاعد تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل في القطاع الحكومي وتشمل بيانات خدمة إخطار العودة للعمل ما يلي:

تاريخ الرجوع إلى العمل

اسم الجهة الجديدة

معلومات الوظيفة الجديدة

تصنيف الوظيفة، الرتبة، الدرجة

كما تم توضيح الخطوات الخاصة بإجراء هذه الخدمة بشكلٍ إلكتروني، حيث يتم من خلال الدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالموقع، على أن يتم اختيار أيقونة طلباتي ليتم من بينها اختيار أخطار العودة للعمل.