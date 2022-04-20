نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم لطلب دعم صرف غلاء المعيشة للمحتاجين بالمملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من الفئات المستفيدين من الدعم التي تقدمه المملكة العربية السعودية عن كيفية التقديم على مساعدات صرف غلاء المعيشة، حيث قامت وزارة الموارد البشرية في المملكة بتقديم الدعم للمواطنين السعوديين لمواجهة غلاء المعيشة وتوفير كافة المتطلبات الأساسية لأسرتهم، وقد قامت الوزارة بعمل البحاثات اللازمة لتحديد الفئات التي تستحق الدعم ووضع الشروط للحصول عليه، وقد قامت الوزارة بقبول الطلبات التي تنطبق عليها الشروط، وأشارت أنه سيتم الإعلان قريبًا عن الميعاد المخصص لصرف بدل غلاء المعيشة، وفي السطور التالية سنتناول كافة التفاصيل.

كيفية التقديم على مساعدات صرف غلاء المعيشة

يتم التقديم للحصول على الدعم من خلال الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

​أدخل على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

​قم بكتابة اسم المستفيد و كلمة المرور.

الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة التسجيل فى بدل غلاء المعيشة.

​قم بكتابة كان البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد والعمر وغيرها من البيانات المراد تسجيلها.

​قم بتحميل أي مستندات أو أوراق مطلوبة من قبل الوزارة من خلال الضغط على رفع.

بعد ذلك اضغط على إرسال الطلب.

الموعد المحدد لصرف بدل غلاء المعيشة

أعلنت وزارة الموارد البشرية فى السعودية أن الموعد المحدد لصرف مساعدة غلاء المعيشة لعام 1443 هجريًا، سيكون فى نفس وقت صرف مستحقات الضمان الاجتماعي المطور والتي من المقرر صرفها يوم 21 من شهر أبريل لعام 2022.

الفئات التي تنطبق عليها شروط صرف دعم غلاء المعيشة

دعم غلاء المعيشة، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية ان صرف دعم بدل غلاء المعيشة للمواطنين العاملين بالقطاع الحكومي وأصحاب المعاشات والعاملين بالقطاع التعليمي وكذلك الجهات الادارية، وقد تم تخصيص مبلغ قيمته 192 مليار ريال سعودي للمواطنين كبار السن أصحاب المعاشات، ومبلغ قيمته نحو 104 مليار ريال سعودي للمواطنين الذين يواجهون صعوبة فى سداد الفواتير الخاصة بهم، بالإضافة إلى وضع مبلغ قيمته 1400000 مليار ريال سعودي لأصحاب الضمان الاجتماعي المطور، كما قامت الوزارة بتحديد مبلغ 2 مليار ريال سعودي كمساعدات مالية لفئات أخرى.

شروط صرف مساعدات بدل ارتفاع المعيشة

قامت وزارة الموارد البشرية بوضع مجموعة من الشروط لصرف مساعدات بدل المعيشة ومن أهمها ما يلي: