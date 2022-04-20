نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على برنامج التأهيل الشامل بالسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط التقدم في مساعدات التأهيل الشامل في المملكة العربية السعودية, يعتبر برنامج التأهيل الشامل السعودي هو أحد البرامج التي تدعمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من أجل تأهيل ذو الإعاقات الموجودين داخل المملكة العربية السعودية ويتم منحهم مساعدات مالية أيضاً وفقاً لدرجة الإعاقة التي تعرض لها الشخص داخل المملكة العربية السعودية, كما أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خدمة إلكترونية لكل الأشخاص الذين يستفيدون من المساعدات المالية التي تقدمها الوزارة وهي خدمة الاستعلام عن رقم المستفيد من التأهيل.
شروك الحصول علي مساعدات التأهيل الشامل لذو الإعاقات بالمملكة العربية السعودية
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط وأحكام لكل شخص تعرض لإعاقة أو لديه إعاقة ويتواجد داخل المملكة العربية السعودية ويرغب بسبب هذه الإعاقة أن يحصل علي مساعدات مالية مناسبة ليعيش حياة الإنسان كريمة, حيث أن الشروط الموضوعة هي.
- أن يكون صاحب الإعاقة سعودي الجنسية.
- العمر الأقصى لكي يتم قبول الشخص الذي حدثت له الإعاقة هي خمس وأربعين عاماً, كما يجب أن تكون الإعاقة قد حدثت له قبل ذلك, ويتم استثناء هذا البند للأشخاص المصابين بأمراض ( نقص المناعة- الفشل الكلوي- جميع الأورام السرطانية المختلفة- حساسية القمح).
- لابد أن يكون أقصي دخل يتم إدخال في حياة المتقدم خلال شهر واحد هو اربع الألف ريال سعودي.
- وجود صاحب الإعاقة علي قيد الحياة ويقوم بتقديم الطلب بنفسه, أو عبر ولي أمره.
خطوات الاستعلام عن رقم المستفيد من التأهيل الشامل بالسعودية
يمكن الاستعلام من خلال الخدمة الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن رقم الشخص صاحب الإعاقة الذي يستفيد من الدعم المالي المقدم من برنامج التأهيل الشامل بالمملكة العربية السعودية.
- يتم الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.
- الضغط علي خدمات الوزارة, ومنها يتم اختيار الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتنمية الاجتماعية.
- قم بتسجيل الدخول عبر البيانات المسجلة من قبل علي قاعدة بيانات موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الضغط علي أيقونة طلباتي.
- اختيار خدمة طلب تقديم الإعانة.
- بعد ذلك يتم قراءة الطلب المقدم لمعرفة رقم المستفيد.
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