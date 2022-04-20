موعد صرف مكرمة الضمان في رمضان 1443 متى تصرف المكرمة الملكية

موعد صرف مكرمة الضمان في رمضان 144 ينتظر الكثير من المواطنين في جميع أنحاء السعودية في هذا التوقيت صرف المكرمة الملكية مكرمة الضمان الاجتماعي 1443، وهي الدعم المالي الذي يتم تقديمه من جانب خادم الحرمين الشريفين لبعض الفئات المستحقة من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية بشكل سنوي في شهر رمضان من كل عام، وذلك مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث يعتبر هذا الدعم السنوي بمثابة عيدية يتم تقديمها لبعض المستحقين بناءً على بعض الشروط والضوابط المعلنة لتوفير احتياجات المواطنين الأقل دخلا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صرف مكرمة الضمان في رمضان 1443.

موعد صرف مكرمة الضمان في رمضان 144

تعتبر المكرمة الملكية واحدة من المبادرات الهامة التي يتم تقديمها من جانب الحكومة السعودية بتوجيهات من جانب خادم الحرمين الشريفين، والتي يتم تقديمها بشكل سنوي في شهر رمضان من كل عام، حيث تقدر بمبلغ مالي للعائدين من مستفيدي الضمان الاجتماعي من أصحاب الدخل المحدود في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وقد أشارت وزارة الموارد البشرية المسؤولة عن صرف المكرمة الملكية رسميا أنه من المقرر أن يتم صرف الدعم الخاص بالمكرمة في الأسبوع الثاني أو الأسبوع الثالث من شهر رمضان، وذلك مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك هذا العام 1443، حيث يتم صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بناء على الضوابط والشروط المعلنة من جانب وزارة الموارد البشرية السعودية للحصول على الدعم.

قيمة المكرمة الملكية 1443 لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن أن يتم الاستعلام عن استحقاق دعم المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1443 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال زيارة موقع وزارة الموارد البشرية مباشرة، حيث تم تحديد قيمة الدعم المخصص من خادم الحرمين الشريفين للمكرمة الملكية هذا العام والتي تأتي على النحو التالي.