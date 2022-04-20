بأسرع إيداع تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب بأقل دخل وأقل هامش ربح

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بأسرع إيداع تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، الراغبين في الاستفادة من حلول تمويلية بصيغة إسلامية وبتسهيلات في السداد عديدة ومتنوعة تتناسب مع رواتبهم الشهرية وتتلائم مع جميع إلتزاماتهم المالية الأخرى ، كما يبحث العديد من المواطنين عن منتجات تمويلية توفر لهم سيولة نقدية فورية وسريعة بأسهل الشروط والمتطلبات.
بأسرع إيداع تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب بأقل دخل شهري
تمويل شخصي كاش وفورى بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي توفرها شركة التيسير للتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا التمويل بمبالغ مالية كبيرة والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات والمتطلبات المالية والشرائية لجميع المواطنين بالمملكة ، توفر شركة التيسير للتمويل العديد من خيارات السداد والتي تتيح للعميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات ميسرة ومجدولة ، وذلك بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند طلب التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.
مميزات برنامج التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل
- برنامج التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- توفر الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي.
- قرض شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من هذا البرنامج بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري علي الشركة.
- توفر شركة التيسير للتمويل خيارات للسداد عديدة ومتنوعة والتي يمكن من خلالها سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة.
- يمكن أن تصل مدة سداد تمويل شركة التيسير حتي 5 سنوات.
- موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب بأقل دخل شهري.
- يتميز التمويل الشخصي من شركة التيسير بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل.
- موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وذلك خلال 24 ساعة فقط من التقدم بالطلب.
- تتيح شركة التيسير للتمويل للعملاء إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء بالمملكة.
- توفر شركة التيسير للتمويل العملاء إمكانية الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.
- تتيح الشركة للعملاء إمكانية الاستفادة من هذا البرنامج من خلال إجراءات سريعة وميسرة.
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