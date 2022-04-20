رابط وطريقة التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور 1443 وحالات وقف المعاش في النظام الجديد

رابط الضمان الاجتماعي المطور هذا ما يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين، حيث تم الإعلان من قبل المملكة العربية السعودية عن معاش الضمان الاجتماعي المطور من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والأسر الأشد احتياجا لسد احتياجاتهم من متطلبات المعيشة من المسكن والمأكل والرعاية الصحية، وكل هذا بجانب الخدمات الاجتماعية التي تسعى إليها الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديمها للمواطنين السعوديين، وذلك من أجل توفير عيشة كريمة وتحويل الحالات من حالة الاحتياج إلى الإنتاج، وهذا من خلال تدريب وتأهيل القادرين على العمل حتى يتم حصولهم على عمل مناسب.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

قد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عدم استقبال أي طلبات تخص التسجيل في الضمان الاجتماعي إلا من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، وهذا لمن يستوفي جميع الشروط اللازمة للتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، حيث تم وقف التسجيل على المنصة القديمة وذلك بعد الإعلان رسميا عن نقل جميع الخدمات على المنصة الجديدة، حيث أن المنصة الجديدة تستقبل جميع الطلبات للأشخاص الراغبين في التسجيل كمستخدم جديد من خلال منصة الدعم، وذلك حتى يتم التقديم على برنامج الضمان الإجتماعي المطور من خلال الرابط الرسمي للضمان الاجتماعي.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

الآن إليكم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور فقط من خلال اتباع الآتي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي المطور.

ثم الضغط على تسجيل جديد.

بعد ذلك تسجيل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف.

إنشاء كلمة مرور.

ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على تسجيل.

يتم إرسال رمز تحقق لتأكيد الحساب.

ملئ البيانات التي يطلبها الموقع منك مع التأكد من أنها صحيحة.

ثم الضغط على حفظ البيانات.

والانتظار حتى يتم الرد على التسجيل.

حالات وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في النظام الجديد