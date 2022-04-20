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متى مكرمة الضمان 1443هـ بعد نزول العديد من التوقعات والتكهنات عن الموعد المرتقب لها، حيث يقوم الملك سلمان بن عبد العزيز بإيداع إكرامية شهر رمضان بحساب الضمان لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعلن الوزارة عن تنزيلها في حساب المستفيد الضماني بعد حصر كافة أسماء المشمولين من رب الاسرة تابعيه وأيضا الفرد المستقل.
When متى مكرمة الضمان 1443هـ الاستعلام عن موعد التأدية لمعونة الملك سلمان “hrsd.gov.sa”
الكثير من الاخبار تنتشر يوميا عن إيداع المكرمة الرمضانية، وذلك يوميا مع اقتراب الثلث الأخير من شهر رمضان، وتنتشر التوقعات عن الموعد المقرر نزولها فيه إلا أن القرار الأخير والبيان الأصح لها يأتي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وليس من صفحات سناب شات أو تويتات المتابعين والمتكهنين، وقد أعلن خادم الحرمين الشريفين الموافقة عليها في عام 1441 و1442 الماضيين، وتنزل هذا العام في حسابات الوزارة حسب المنظومة الجديدة لنزول الدعم الذي أعلنت عنه مؤخرا.
أهلية مكرمة الضمان الاجتماعي
تعتمد أهلية المكرمة الملكية على أهلية الضمان الاجتماعي، حيث أعلنت الوزارة عن أهلية المسجلين بالوزارة في السنوات الماضية، والذين قاموا بتحديث بياناتهم لتنتقل إلى منصة الدع والحماية الاجتماعية، والمقبولين في التسجيلات الجديدة في المراحل الأربعة للضمان المطور منذ نوفمبر الماضي، ويكون غير المؤهلين للمرحلة الأخيرة والخامسة من الضمان المطور لا يمكنهم الحصول على المكرمة.
شروط أهلية المكرمة الملكية
- الجنسية السعودية للمستفيدين.
- الاحتياج النقدي والاحتياج للدعم من خلال تقديم بيانات الراتب والدخل والذي يجب أن يقل عن الحد المانع للضمان، 550 ريال للفرد و1100 ريال لرب الأسرة.
- لا يجب أن يزيد راتب المستفيدين من المكرمة عن 3600 ريال، وبذلك تشمل مستفيدي حساب المواطن أيضا.
- يجب أن يكون المتقدم لا يقل عن 25 عام.
- يتم أثبات إذا كان الفرد مستقل أو تابع، حيث يحصل المستقل عن 1000 ريال بينما يحصل التابع على 500 ريال.
- يجب التسجيل في أحد المساعدات الاجتماعية على أن تنطبق بيانات المواطن وبيانات الدخل طبقا لما هو موجود على منصة أبشر.
#معونة_شهر_رمضان_الضمان_الاجتماعي
الف مبروك ظهور ايقونة المعونه لبعض المستفيدين وجاري الظهور للجميع ان شاء اللهً
— كل مايخص الضمان الاجتماعي (@oupflis5ftTvPA8)
#معونة_شهر_رمضان_الضمان_الاجتماعي— كل مايخص الضمان الاجتماعي (@oupflis5ftTvPA8) April 19, 2022
الف مبروك ظهور ايقونة المعونه لبعض المستفيدين وجاري الظهور للجميع ان شاء اللهً
خطوات الاستعلام عن إيداع مكرمة رمضان 1443هـ
- يجب أن يكون له حساب لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يتم الدخول مباشرة على بوابة النفاذ الوطني الموحدة أو رابط الضمان الاجتماعي المطور.
- يبدا التسجيل برقم الهوية واتباع كافة خطوات التسجيل.
- يجب تسجيل رقم الهاتف لتسلم رسائل الوزارة.
- كما يمكن التواصل بالرسائل النصية عبر الاتصال على رقم 11157.
- يكون رقم 19911 رقم هاتف الضمان الموحد للاستعلام والتواصل المباشر.
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