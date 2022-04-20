نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم في صندوق التنمية العقارية ووثيقة تأمين تكافلى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان من قبل صندوق التنمية العقارية عن إنتهاء قوائم الإنتظار بعد صدور الموافقات النهائية لحوالي 90 ألف مواطن سعودي مستفيد، وأكد على أن آخر دفعة هذا العام 2020 م ولهذا يتم الإعلان عن التجاوزات الكبيرة للتحديثات التي تم مواجهتها عن طريق الجهات التمويلية بالشراكة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص، ولهذا ليس في تلبية جميع متطلبات الأسر بالمملكة العربية السعودية لكي يتم تملكهم السكن عبر برنامج القرض العقاري المدعُوم.

الشروط الواجب توافرها على من يرغب التقدم في صندوق التنمية العقارية :

يجب أن المواطنين السعوديين. أن يكون الحد الأدنى والأقصى للمستفيد من 20 إلى 70 عاماً. يجب أن يكون مدرجاً ضمن قوائم الدعم السكني لدى صندوق التنمية العقارية.

وأن برنامج تمويل سكني مدعوم التكاليف بمبلغ كبير، وأن التعاون مع صندوق التنمية العقاري لتمويل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية المدرجين من ضمن قوائم الدعم السكني لدى صندوق التنمية العقارية، والذين تم الانطباق عليهم جميع الشروط لتمويل وزارة الإسكان، ولذلك على من يرغبون الحصول على الدعم الحكومي عن طريق البنك السعودي للاستثمار لكي يتم شراء العقار المناسب لذلك.

بالإضافة إلى أن صندوق التنمية العقارية يتحمل الأرباح النقدية المحسوبة على مبلغ التمويل حتى 500,000 ريال سعودي، وعلى أن تمويل عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية حوالي بنسبة 100٪ لمن يكون راتبه 14.000 ريال سعودي، أو أقل بضمان قد يصل إلى 500,000 ريال سعودي من مبلغ التمويل العقاري المدعُوم.

وثيقة تأمين تكافلى :

وثيقة تأمين تعد مجاناً في حالة الوفاة، أو العجز الكلى، وهذا بدون كشف طبي في حال كان مبلغ التمويل قد لا يتجاوز 2.500.000 ريال سعودي مخصص.

ضمان على مبلغ :

ضمان على مبلغ هامش الربح من صندوق التنمية العقارية لتمويل قد يصل إلى 500,000 ريال سعودي مخصص تابع لشروط صندوق التنمية العقارية.

مدة الخدمة :

الحد الأدنى لمدة الخدمة في القطاع الحكومي شهر واحد فقط. الحد الأدنى لمدة الخدمة في القطاع الخاص ٣ أشهر كاملة. على أن يتقدم يفتح حساب راتب لدى البنك السعودي للاستثمار. قد يكون المساحة الأدنى للعقار تصل إلى 80 متر مربع.

ومن الجدير بالذكر أن يجب أن ينطبق عليهم جميع شروط تمويل وزارة الإسكان للعمل، ولذلك تم الإعلان على أن يكون موظفاً على رأس العمل في القطاع الخاص، أو شبه الحكومي أو العسكري أو القطاع الخاص.

الخدمات الإلكترونية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية :

صندوق التنمية العقارية من أهم أحد الجهات الحكومية في تقديم خدماتها الإلكترونية المتنوعة وتنفيذ الخدمات والمعاملات، حيث أن صندوق التنمية العقارية يعتبر من أفضل 15 مصلحة حكومية سعودية تقدم خدماتها بشكل إلكتروني.

شروط شراء بيت عن طريق البنك العقاري :

يجب على المستفيد تعبئة النموذج الخاص بطلب شراء بيت عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بصندوق التنمية العقارية. إحضار التزام بالسداد عبر تقديم الاستقطاع الشهري من خلال حسابه. يجب تقديم كشف حساب الخاص به لآخر 3 شهور للمستفيد، ويجب تقديم مقدار الراتب الشهري. يجب تقديم صورة عن السجل الائتماني حتى لا تتجاوز مدة شهر من وقت تقديم الطلب. قد تكون سعر المتر وصل إلى 1500 ريال سعودي مخصص وهذا كحد أدنى. يجب على المستفيد إرفاق الاستمارة موضع بها جميع المواصفات الفنية للمنزل. يجب إرفاق وثائق بجميع مصادر الدخل للتقدم.

مشروع النرجس فيو 2 يتميز امتداد المساحة التي تتجاوز حوالي 112 ألف م2، وأضاف إلى ذلك أن يتم ضم حوالي 490 وحدة، تتنوع بين الفلل والتاون هاوس بتصاميمه العصرية، وأكد على نماذجه المتعددة بأقساط شهرية ميسرة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، وهذا يقوم بتوفير تصاميم نموذجية بناءا على المعايير بمساحات تتراوح ما بين 200 -395م2 للوحدة .