نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول دعم سكني لشهر رمضان 1443 وطريقة الاستعلام وخطوات التسجيل لطلب الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم سكني هو برنامج دعم يهدف لتقديم حلول سكنية للمواطنين بالمملكة، من الخلال تمكينهم من تملك وحداتهم السكنية الخاصة في عدة مشاريع أو بناء أراضيهم الخاصة أو الحصول على أراضي وبنائها بأنفسهم، كما أنه يقدم تسهيلات كبيرة للمستفيدين مثل إصدار الشهادات الخاصة بضرية التصرفات العقارية وغيرها من التسهيلات.

موعد نزول دعم سكني

وقد أعلن برنامج دعم سكني عن موعد نزول الدفعة الأخيرة للمستفيدين وهو يوم الأثنين 5 أبريل الموافق 24 رمضان 1443.

وللاستعلام عن نزول الدعم يمكن الاتصال برقم الوزارة 199090 أو رقم صندوق التنمية العقارية 199088

كيفية تقديم طلب الحصول على دعم سكني

يتم التحقق من حالة الاستحقاق بالنسبة للمستفيد بشكل فوري بعد استكمال المتقدم لإدخال بياناته.

يجب عند الدخول لأول مرة أن تقوم بالتسجيل في منصة سكني من خلال أيقونة “التسجيل في سكني”

أما إذا كنت تمتلك حساب بالفعل فقم بتسجيل الدخول برقم هويتك وكلمة السر الخاصة بك للتسجيل

طريقة التقدم للحصول على الدعم

وللتسجيل أول مرة في منصة سكني:

الدخول على الرابط التالي https://rep.sakani.housing.sa

للتسجيل وطلب الدعم سوف تحتاج إلى إدخال رقم هويتك وتاريخ الميلاد، ثم ضع إشارة على المربع الخاص بالتحقق

اضغط على زر” استلام كلمة المرور المؤقتة”.

سيتم التحقق من صحة بياناتك عبر منصة أبشر والتأكد من أنك من المؤهلين للتسجيل بالمنصة ، وستصلك رسالة نصية بذلك.

بعد ذلك أدخل بريدك الإلكتروني وباقي البيانات المطلوبة لتسجيلك بالمنصة.

بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على زر (التقديم لطلب الدعم السكني).

يجب أن تقرأ الشروط والأحكام ثم اضغط على موافق.

يجب أن تجيب على الأسئلة التالية بدقة وهي خاصة بسكنك الحالي وبيانات عائلتك، وهذه البيانات ستحدد مدى أهليتك للحصول على دعم سكني.

اقرأ الشروط والأحكام، واختر الموافقة، ثم اضغط على (موافق).

إذا أكملت عملية التســجيل وكنت من مستحقي الدعم، ســوف تظهــر لك رسالة (تهانيـنا أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم الســكني).

في حالة عدم استحقاقك سوف تظهر لك رسالة ( عفوا لم تنطبق عليك شروط الاستحقاق) وسيظهر سبب الرفض، مع إمكانية تقديم اعتراض

بعد ذلك ستظهر بياناتك في الجهات التمويلية ويمكنك التوجه لإحداها للحصول على دعم إما لشراء مسكن من السوق أو بناء سكنك الخاص أو يمكنك حجز وحدة سكنية أو قطعة أرض للبناء عبر موقع سكني.