بالتقسيط 100,000 ريال بدون كفيل بموافقة فورية بدون تحويل الراتب لدى شركة البيت الأهلي للتمويل

بالتقسيط الشهري الميسر بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية من أهم المزايا التي يبحث عنها الكثير من العملاء داخل أراضي المملكة حيث يصل الحد الأدنى للتمويل من 5000 ريال سعودي حتى 100,000 ريال سعودي كذلك عند طلب التمويل الشخصي الإستهلاكي المرابحة من خلال شركة البيت الأهلي للتمويل الذي يمتاز بالسيولة النقدية بموافقة الشريعة الإسلامية في المملكة ولكن لن يتحقق ذلك إلا بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل الشخصي ويتم الفترة الحالية التقديم الإلكتروني للحصول على تمويل بدون كفيل وبلا تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة حتى خمسة سنوات على الأكثر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في أراضي السعودية عام 1443 هجريًا.

كافة الشروط الأساسية للحصول على قرض شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة

شركة البيت الأهلي للتمويل داخل أراضي السعودية وفرت الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين وغير السعوديين في المملكة حيث قدمت التمويل الإستهلاكي المرابحة الذي يمتاز بتوفير التمويل الشخصي بدون موافقة الكفيل وبدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء حتى 60 شهر ولكن بعد توفير كافة الشروط والضوابط اللازمة للموافقة الفورية على هذا التمويل كما يلي بالتفصيل:

يشترط قرض شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة توفير الحد الأدنى للدخل الشهري الثابت وهو يساوي 5000 ريال سعودي.

كذلك يجب توفير فترة عمل تبدأ من ثلاثة أشهر فأكثر للعاملون في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أما العاملين في القطاع الخاص مطلوب منهم توفير فترة عمل ستة أشهر على الأقل.

العمر المناسب للتقديم عبر الأونلاين يبدأ من 21 سنه حتى 65 سنه كحد أقصى للتقديم على هذا التمويل.

مميزات التمويل الشخصي الإستهلاكي عبر شركة البيت الأهلي للتمويل