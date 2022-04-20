موعد معاش الضمان الاجتماعي المطور للشهر الجديد 1443 وطريقة التسجيل فيه عبر موقع sbis.hrsd هذا ما نقدمه لكم، حيث صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بموعد الضمان الاجتماعي المطور لشهر رمضان أو شهر ابريل، وهذا ما يبحث عنه المواطنين السعوديين من خلال محرك البحث العالمي جوجل بالسعودية وذلك في نهاية كل شهر ميلادي أو مع بداية شهر جديد، يعد الضمان الاجتماعي من أهم البرامج للمملكة العربية السعودية التي تقدمها المملكة كمساعدة مادية على هيئة رواتب شهرية أو تأهيل مهني شامل لمواطنيها الأشد احتياجا، كما أنه يعمل على توفير سبل المعيشة الجيدة لهم ولأسرهم، ولكن يجب عليهم استيفاء الشروط المطلوبة أولا من أجل التسجيل بهذا البرنامج كما سنوضح لكم في هذا المقال.

موعد معاش الضمان الاجتماعي المطور للشهر الجديد 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجيبة على الأسئلة المتكررة خلال هذه الفترة التي تدور حول موعد الضمان الاجتماعي المطور، وأدلت ببعض التصريحات من جانبها موضحة أنه سيتم صرف الدعم المالي بداية من منتصف شهر ابريل الجاري وذلك لكل من الفئات المستحقة المستجدين الذين يحصلون عليها لأول مرة أو حتى الفئات التي تقاضت دفعات سابقة من الضمان الاجتماعي المطور.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

مع اقتراب موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور قد لا يعلم البعض كيفية التسجيل في هذا البرنامج بالطريقة الصحيحة والتي سوف نوضحها لكم الآن:

أولا نقوم بالتوجه إلى منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الانترنت.

وبعد أن نسجل الدخول نضغط على خيار الخدمات.

ثم سنجد أمامنا خيار التقديم على الضمان نقوم بالضغط عليه.

يطلب منا تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة ثم ننقر فوق زر إرسال الطلب.

يتم مراجعة الطلب خلال فترة 15 يوم وبعدها ستصله رسالة الرد بالموافقة ان توافرت الشروط أو الرفض ان لم تتوافر.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

تتمثل الشروط الواجب استيفائها لكي نحصل على الضمان الاجتماعي المطور في الآتي: