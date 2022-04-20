نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى إجازة عيد الفطر للبنوك السعودية 2022 وفقًا لتحديد البنك المركزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن البنك المركزي السعودي قد قام بالكشف عن ميعاد اليوم الأخير بالدوام للبنوك خلال شهر رمضان، وجميع المواعيد والأوقات الخاصة بدوام البنوك خلال الشهر الفضيل، وهذا مراعاة للصائمين ولأوقات العبادة وقد بدأوا في التساؤل عن ميعاد الإجازة الخاصة بالبنوك التي قد وضحها البنك المركزي بشكل مسبق، ونحن سنقدم لكم من خلال مقالنا هذا متى إجازة عيد الفطر للبنوك السعودية.

متى إجازة عيد الفطر للبنوك السعودية

طبقاً لتصريحات البنك المركزي بالسعودية فإن ميعاد انتهاء دوام اليوم الأخير بشهر رمضان سيكون 28 رمضان الذي سيوافق وقتها التاسع والعشرين من شهر أبريل، والإجازة للبنوك مدتها اربعة أيام فقط لتكن نهايتها في الخامس من شهر شوال السادس من شهر مايو ثم يعودوا للعمل مرة أخرى، كما أن الوقت المتبقي على إتيان إجازة عيد الفطر للبنوك ثمانية أيام من وقتنا هذا وبإمكانهم أن يحصلوا على اجازة العيد بعدها.

موعد عودة الدوام بعد انتهاء الإجازة

إجازة عيد الفطر للبنوك عبارة عن أربعة أيام، وبما أنها ستبدأ في 28 من شهر رمضان 29 من شهر أبريل أي أن العودة سيكون الأحد ثمانية مايو الموافق سبعة من شهر شوال، فالإجازة تنتهي لهم السبت والعودة تكن بدء من يوم الأحد.

بنوك تستثنى من إجازة العيد

توجد بعض الفروع التي لا يطبق عليهم إجازات رسمية، لأنها فروع هامة للغاية لا يمكن أن يتم إغلاقها خلال فترة العيد، فهي ذو مكانة استراتيجي بالمملكة السعودية، ولذلك سنقدم لكم الآن البنوك التي يتم استثنائها من إجازة العيد وهي كالآتي:

أولاً الفروع البنكية بالمنافذ البرية تلك التي تستقبل جميع الحجاج والمعتمرين بالمسجد الحرام وكذلك المسجد النبوي.

ثانياً الفروع المتواجدة بالأماكن الحدودية في كافة أنحاء المملكة السعودية

كما أن قرار إجازة العيد غير منطبق على الفروع المتواجدة بمناطق بها كثافة سكانية عالية، ويتم التعويض للموظفين بتلك الفروع بإجازات أخرى أو زيادة في الراتب وفقاً لقانون العمل السعودي.

دوام بنوك السعودية برمضان

إن البنـوك بالمملكة السعودية تعمل خلال شهر رمضان بكامل طاقتها الاستيعابية بجميع الفروع بكافة أنحاء المملكة السعودية، ويحصلوا على إجازات أسبوعية ورسمية خلال الجمعة والسبت، ثم يحصلوا على إجازة عيد الفطر بعد ذلك ولقد أعلن البنك المركزي بالسعودية عن ميعاد دوام البنـوك برمضان ليبدأ في العاشرة صباحاً وينتهي الرابعة عصراً.