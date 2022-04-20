توقيت صرف الدعم السكني لهذا الشهر ١٤٤٣ه‍ بعد التعديل وشروط الدعم

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عمر شويل - جدة توقيت صرف الدعم السكني لهذا الشهر ١٤٤٣ه‍ بعد التعديل، حيث يتم البحث المكثف عن موعد صرف الدعم السكني في المملكة العربية السعودية لشهر أبريل لعام ٢٠٢٢م حيث يعتبر من اهم المبادرات التي يقدمها صندوق التنمية العقاري بالسعودية وان المبادرة تقوم بالمساعدة الشهرية للمواطنين المستحقين لذلك الدعم وان موعد صرف يحدد في يوم ثابت شهريا ومن هذا المقال يتم تناول ومعرفة موعد صرف الدعم السكني وكل ما يخص ذلك.

توقيت صرف الدعم السكني لهذا الشهر ١٤٤٣ه‍ بعد التعديل

يتم تحديد يوم لصرف الدعم الشهري الخاص بمبادرة الدعم السكني السعودي حيث من المعروف انه يتم الصرف في يوم الرابع والعشرون من كل شهر ميلادي وانه سوف يتم الصرف في هذا الشهر يوم الأحد الموافق الرابع والعشرون من أبريل لعام ٢٠٢٢م الموافق الثالث والعشرون من رمضان المبارك لعام ١٤٤٣ ه‍ كما يتم الصرف في شهر مايو ٢٠٢٢م يوم الثلاثاء الرابع والعشرون من مايو الموافق الثالث والعشرون من شوال ١٤٤٣ه‍ ويلاحظ انه إذا جاء عطلة أسبوعية أو اجازة رسمية في يوم تاريخ الصرف المحدد من كل شهر يتم تقديم يوم أو تأخير يوم واحد فقط بعد الميعاد حسب سياسة الدولة.



شروط التسجيل في الدعم السكني

قامت الدولة بوضع بعض الشروط التي يلزم توافرها في المواطن أو الشخص المقدم للحصول علي طلب الدعم السكني السعودي علي النحو التالي:

يتم التقديم علي الدعم السكني من احد الأخوة إذا توفي والدهم أو من ينوب عنهم.

من احد الأخوة إذا توفي والدهم أو من ينوب عنهم. المتقدم يشترط أن يكون سعودي الجنسية.

في حالة أن تكون المرأة أرملة أو مطلقة يجب أن يمر علي وفاة زوجها سنتين أو أكثر والمطلقة أيضا كذلك.

الأسرة التي تقوم بالتقديم أن تكون مقيمة بأراضي المملكة العربية السعودية.

يلزم أن المقدم يكون أبا أو زوج أي عائل للأسرة أو امرأه أم فقط.

يجب عمر المتقدم لا يقل عن ٢٥ عام.

المتقدم للدعم السكني وافرد أسرته يشترط بأن لا أحد منهم يمتلك سكن حكومي.

وافرد أسرته يشترط بأن لا أحد منهم يمتلك سكن حكومي. أحد أفراد الأسرة لا يكون مالك لمنزل أو عقار من خلال خمس سنوات ماضية.

رابط الدعم السكني

يتم الدخول والتسجيل في الدعم السكني في المملكة العربية السعودية من خلال هذا الرابط: sakani.housing.sa.

طريقة التسجيل للحصول علي الدعم السكني السعودي

يتم الدخول إلكتروني علي رابط موقع سكني من هذا الرابط sakani.sa .

من هذا الرابط . القيام بكتابة البيانات بشكل صحيح في المربعات الخاصة بها.

أرفاق جميع الأوراق المطلوبة والضغط علي تقديم.

يتم بعدها النظر في الطلب المقدم إلكتروني من اللجان المختصة.

إذا تم انطباق الشروط عليك وحق لك الدعم سوف يتم إرسال رسالة علي رقم الجوال الذي أدخاله تفيد بالقبول لطلبك.

إلي هنا وصلنا معكم لختام شرح توقيت صرف الدعم السكني لهذا الشهر ١٤٤٣ه‍ بعد التعديل وشروط الدعم.