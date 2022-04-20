الخدمات السكنية والدعم السكني وتوفير 490 وحدة سكنية

التسجيل للحصول على العروض التمويلية والسكنية المتنوعة على المشاريع واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وهذا لكي يتم اختيار الأراضي المجانية، وبناءا على ذلك توقيع كافة العقود الكترونياً والعديد من الخدمات الإلكترونية الأخري، حيث أن نقوم من خلال موقع ثقفني بتوضيح خدمات سكني الإلكتروني، حيث أن نقوم بعرض دعم سكني الإلكتروني الخاص ببرنامج سكني، وأضاف إلى ذلك من من أسباب عدم الأهلية أن المواطنين السعوديين المستفيدين من سكن سيتم إتاحة الاطلاع على أسباب عدم وهذا من خلال الحساب الشخصي الخاص بالمستفيد، وأكد على أن يمكن على المستحقين تقديم طلب الاعتراض على حالة الاستحقاق، وهذا إذا يوجد. دراسة الحالة مرة أخرى، وبناءا على ذلك سوف يتم معالجة نتيجه الاستحقاق في حال قبول الاعتراض.

خدمات سكني:

في الفترة الأخيرة تم الإعلان عن توفير تطبيق سكني للأجهزة الذكيّة بالمملكة العربية السعودية، عن العديد من الخدمات المختلفة والتسهيلات التي من خلالها يمكن التمكين لجميع المواطنين السعوديين الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم، حيث أن تكون قدراتهم بكل سهولة ويسر لجميع المستفيدين، وأضاف إلى ذلك أن يمكن التسجيل إلكترونياً، وهذا لكي يتم معرفة حالة الاستحقاق فورياً لجميع الأسر السعودية التي يتوافر بها كافة الشروط الأساسية لكي يتم الحصول على الدعم السكني، حيث أن الاختيار الإلكتروني الفوري لجميع الوحدات السكنية وبناءا على ذلك المستفيدين ليس بحاجة إلى الانتظار على الإطلاق، حيث أن سوف يتم استعراض كافة الخيارات والمشاريع وتفاصيلها بكل دقة سوا كان الموقع أو النماذج أم الأسعار ايضاً .

دعم سكني :

سكني أوضح في الفترة الأخيرة عن الاستفادة الكثيرة من أكثر من 225 ألف أسرة سعودية وهذا للعام الماضي 2021م ويوجد أكثر من 186 ألف أسرة سعودية سكنت في منازلهم، وأضاف إلى ذلك أن يوجد العديد من المواطنين السعوديين المستفيدين من برنامج سكني خلال شهر يناير 18.890 أسرة في منازلهم الآن، وأضاف إلى ذلك أن سكني يقدم الاستفادة بحوالي 180 ألف أسرة وهذا للعام الجاري 2022م من الخيارات والحلول التمويلية والسكنية المختلفة، ويوجد حوالي 130 ألف أسرة سعودية تسكن منازلها.

ومن المؤكد أن تم توفير حوالي 490 وحدة سكنية، وهذا للمشروع الجديد ومساحات وتصميمات ملائمه لكافة الأسر التي بحاجة لهذا الدعم، امتداداً لحوالي 5000 وحدة، سوف يتم إطلاقها خلال شهر أبريل الجاري 2022م .