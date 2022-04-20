شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 ورابط التسجيل في الضمان sbis.hrsd.gov.sa

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 يعتبر من أكثر المقالات بحثًا على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال، فهو موضوع يتساءل حوله الكثير من أبناء المجتمع السعودي، خاصة إذ هؤلاء الذين يرغبون في التمتع بخدمات ومميزات الضمان الاجتماعي المطور والتعرف على شروط التسجيل، والفئات التي تستحق الحصول على هذا الضمان، وخطوات التسجيل الصحيحة.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

حيث نجد أن الضمان الاجتماعي المطور هو عبارة عن برنامج قدمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعلاج سلبيات البرنامج القديم وتوصيل الدعم إلى الأفراد الأكثر فقرًا فهو يهدف الى دعم الأفراد المادي والمعنوي، والوصول إلى مجتمع متحضر ومثقف واقتصاد نامي ومزدهر، وفيما يلي طريقة التسجيل الخاصة به:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتنمية الاجتماعية.

في حالة عدم وجود حساب الكتروني خاص بك على هذا الموقع يمكنك انشاء حساب جديد خاص بك ومن ثم تسجيل الدخول به.

بعد ذلك قم بالدخول على الخدمات الإلكترونية المتاحة وأختار خدمة معاش الضمان.

ومن بعدها سوف يطلب منك الموقع مجموعة من البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بك قم بداخلها.

ثم قم بإدخال المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة إلى هذه الصفحة.

ومن بعدها أضغط على كلمة التالي سوف يطلب منك التأكد من صحة بياناتك الشخصية وأوراقك الرسمية.

وبعدها يمكنك الضغط على الزر التقديم.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

إذ يجب على الأفراد الراغبين في التقديم على الضمان أن تتوافر فيهم عدد من النقاط سوف نقوم بعرضها في السطور القادمة:

المرأة سواء كانت زوجة أو مطلقة أو أرملة وتزوجت من رجل سعودي ولها ابناء سعوديين، ولكن لا بد أن تكون مقيمة بشكل مستمر هي وابنائه بدخل المملكة السعودية، وفي حالة كانت هذه الزوجة غير سعودية لابد من وجود إقامة ممتدة المفعول غير منتهية.

كما يحق للمرأة السعودية المطلقة والأرملة التي تزوجت من رجل غير سعودي، وانجبت ابناء منه التقديم على الضمان بشرط استمرار إقامتهم داخل المملكة، ووجود إقامة سارية المفعول وغير منتهية لهم.

المعاقين وخاصة الأرامل والمطلقات الذين لديهم أطفال يحق لهم التقديم بشرط استمرارية الإقامة وفاعليتها.

الفئات المُستحقة للضمان

وهنا نوضح الفئات المستحقة لهذا الضمان في هذه النقاط: