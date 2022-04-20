خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1443 لمعرفة المبلغ

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عمر شويل - جدة خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية، يريد الآلاف من المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن معرفة طريقة الاستعلام عن مدى أهليتهم للحصول على الدعم وموعد استحقاقه فى حالة الموافقة على الطلب من أجل سد احتياجاتهم المعيشية، وهو البرنامج الذي قامت الحكومة بالمملكة بإطلاقه للفئات الأشد احتياجا وأكثر استحقاقا من أجل ضمان حياة كريمة لهم ف ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وقد قامت الحكومة بالتسهيل على المواطنين من أجل التسجيل فى حساب المواطنين بتوفير رابط إلكتروني يتمكن كل من يرغب فى الالتحاق ببرنامج المواطن والحصول على المعاش التسجيل من خلاله وهو فى منزله، لذلك نحرص فى هذا المقال على نشر رابط التسجيل فى حساب المواطن وكيفية الاستعلام عنه برقم الهوية.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين ممن سجلوا فى هذا البرنامج مسبقا عن كيفية وخطوات الاستعلام عن إيداع الدعم لهذا الشهر ومدى أهليتهم له، ويمكن الاستعلام عن حساب المواطن بكل سهولة من خلال اتباع الأتي:

الدخول على البوابة الرسمية لحساب المواطن.

اختر تبويب الخدمات الإلكترونية ومن ثم انقر على خيار خدمة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن.

قم بكتابة رقم الهوية ورمز التحقق فى الخانات الخاصة التي تظهر أمامك.

اضغط على زر “استعلام” وسوف تظهر لك النتائج على الفور ومعرفة مدى أهلية المستعلم للدعم.

موعد صرف معاش حساب المواطن

قد خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد إيداع معاش حساب المواطن فى الحسابات البنكية لدى المستفيدين والمستحقين للدعم المادي على أن يتم نزول الدفعات فى اليوم العاشر ميلاديا من كل شهر، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عنه برقم الهوية من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.

ويذكر أن الحكومة السعودية حددت أن مقدار الدعم يتراوح بين 300 ريال كحد أدنى و 3000 ريال كحد أقصي على أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة بشكل دائم، ومن الجدير ذكره أنه يتم إيداع وصرف معاش حساب المواطن يوم 10 من كل شهر إلا إذا وافق يوم أجازة رسمية فيتم صرفة قبل يوم أو بعد يوم من الموعد.