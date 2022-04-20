رابط نتائج وظائف وزارة النقل السعودية ننشر أسماء 164 مترشح برنامج تأهيل المتميزين mot.gov

رابط نتائج وظائف وزارة النقل السعودية، من أهم وأشهر كلمات البحث الآن عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، بعد أن أعلنت الوزارة اليوم عن نتائج برنامج أستقطاب وتأهيل المتميزين، التي كانت قد أعلنت عنها منذ فترة، تمهيداً لإجراء المقابلات الشخصية لمن وقع عليهم الاختيار المبدئي من خلال الإدارة العامة للموارد البشرية، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم رابط أسماء المترشحين، وألية الاستعلام الإلكترونية وموعد المقابلات للذين تم اختيارهم.

رابط نتائج وظائف وزارة النقل السعودية

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة النقل والخدمات اللوجستية mot.gov.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة من الشخص المتقدم للوظيفة.

النقر على أيقونة الاستعلام لتظهر أسماء المقبولين مبدئياً.

المستندات المطلوبة للمراجعة عند المقابلة الشخصية

صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية.

صورة من أصل المؤهل الدراسي وفي حالة أن كان المؤهل من خارج المملكة يجب معادلته من وزارة التعليم السعودية.

لابد من إحضار قرار المعادلة للمتخرجين من الجامعات المتواجد بخارج أراضي البلاد السعودية.

عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 مكتوب أسم المترشح عليها من الخلف.

وزارة النقل السعودية برنامج تأهيل المتميزين

يستهدف برنامج تأهيل المتميزين التابع لوزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودي، إلي أستقطاب الشباب والفتيات السعوديون المتميزين، وإعدادهم وتدريبهم ليكونون كوادر شابة للعمل في الوزارة مدة البرنامج 18 شهر، منتهي بالتوظيف لمن يجتاز البرنامج بنجاح، ويتم التعاقد مع الناجحين من الجنسين، ويتم منح الناجحين درجتين أضافيتين على الدرجة التي سيؤدي مهامها الوظيفية، والمستحقة في بداية البرنامج.

مزايا برنامج تأهيل المتميزين

يتم تعيين الناجحين في الدورة التدريبية في وزارة النقل والخدمات اللوجستية. دورات تدريبية وتدريب على رأس العمل.

رابط نتائج وظائف وزارة النقل السعودية

أعلنت الوزارة أنه ليتم القبول النهائي في البرنامج، يجب أستكمال الإجراءات والحضور في الموعد المحدد للمقابلة الشخصية، وإحضار المستندات المطلوبة للمراجعة ومن يتخلف عن موعد المقابلة لا يحق له المطالبة باستكمال البرنامج.

موعد المقابلات الشخصية للمترشحين في البرنامج

أعلنت الوزارة عن موعد المقابلات الشخصية للمترشحين مبدئياً، وقالت أن المقابلات ستبدأ من يوم 2022/05/11 القادم وتستمر حتى يوم 2022/05/19 من نفس الشهر.