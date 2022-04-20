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عمر شويل - جدة بطاقة الفرسان مصرف الراجحي تعرف على أهم مميزات البطاقة وأهم الشروط المطلوبة. حيث يعتبر بنك الراجحي أحد أكبر وأهم بنك المملكة العربية السعودية، كما يمتد فروعه إلي خارج المملكة أيضا. كما يضم بنك الراجحي العديد من العملاء داخل المملكة وخارجها، وكذلك يكتسب مصرف الراجحي عملائه من خلال تقديمه للعديد من أشكال القروض بأحكامها المختلفة. كما يقدم أيضا صور عديدة للتمويل بمختلف قيمته وشروطها. وكذلك يقدم الراجحي صور مختلفة من البطاقات الائتمانية، والتي سوف نتحدث اليوم في هذا المقال عن أحد من هذه البطاقات وهي فيزا الفرسان ومميزاتها والشروط المطلوبة للحصول عليها، كما يمكنك التعرف أيضا على بطاقة تسوق الراجحي 2021 مميزاتها والرسوم المطلوبة وطريقة الحصول على البطاقة

بطاقة الفرسان مصرف الراجحي ومميزاتها

يقدم مصرف الراجحي العديد من الأشكال المختلفة من البطاقات لعملائه. حيث يبحث الراجحي دائما عن تقديم جميع التسهيلات والخدمات المختلفة لعملائه. ومن أهم هذه البطاقات هي بطاقة الفرسان التي يقوم بتقديمها بنك الراجحي لعملائه. كما إنها بطاقة لا تحتاج إلى الحصول على الموافقة الائتمانية، وكذلك ليس لها علاقة بالدين. حيث إنها توفر حد أدني خمسين ريال سعودي. كما تقوم بالمساعدة في التسوق سواء العادي أو عبر الإنترنت. وتمتلك فيزا الفرسان العديد من المميزات والتي يمكن ذكرها كما يلي:

تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

كما تعطي أقل سعر لتحويل العملة بخارج المملكة

تَفر خصومات كبيرة وفورية مع كل عملية شراء تقوم بها

وكذلك تعمل على تسهيل الدفع إلكترونيا

والتي تعتبر الميزة الأهم هو كونها تعطي لك ميل طيران بشكل مجاني مع كل خمسة ريال يتم إنفاقها من خلال البطاقة.

طريقة الحصول على فيزا الفرسان

كما يعمل مصرف الراجحي على تطوير الخدمات التي يقوم بتقديمها للعملاء ولذلك فأصبح من السهل الحصول على البطاقة. وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي كما يلي:

أولا القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي

ثم بعد ذلك عليك ملئ النموذج الإلكتروني الخاص بطلب فيزا الفرسان الراجحي

وتسجيل جميع البيانات الخاصة المطلوبة والقيام بالتأكد من إنها صحيحة

وبعدها سوف يقوم أحد موظفي خدمة العملاء بالإتصال بك.

شروط الحصول على فيزا الفرسان

كما هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على الحصول على بطاقة الفرسان. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يجب قيام العميل بالتعهد بفتح حساب جاري ببنك الراجحي

يجب القيام بدفع جميع الرسوم المطلوبة لإصدار البطاقة، وعند تجديدها

ويجب تقديم صورة للهوية الوطنية وتكون سارية الصلاحية.

طريقة استلام بطاقة الفرسان مصرف الراجحي

كما قمنا بعرض مزايا بطاقة الفرسان التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه وكذلك طريقة الحصول عليها والشروط المطلوبة لها أيضاً. يمكننا أيضاً عرض طريقة استلام البطاقة حيث يعتبر من أهم مزايا بطاقة الفرسان هو سرعة استلامها. حيث يمكن استلام البطاقة في فترة لا تتخطى الشهر ويتم استلامها عن طريق صندوق البريد. ولذلك يجب أن يأخذ العميل الانتباه عند كتابة البيانات الشخصية له لاستلامها.