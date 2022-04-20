نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية.. كل ما تريد معرفته في المقال التالي

التسجيل العيني للعقار خطوة من هدفها تحقيق أعلى درجات الدقة في البيانات العقارية في المملكة العربية السعودية، ويمكن الاستفسار عن الأمر بدقة كاملة عبر الاتصال على الرقم الخاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهذا الرقم هو 199090، وكذلك يمكن مراسلة الوزارة على صندوق بريد رقم 955 والرمز البريدي هو 11136، ويمكن تحميل التطبيق الخاص بالوزارة عبر الدخول إلى تطبيق جوجل بلاي أو أبل ستور وكتابة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ما هو التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية التسجيل العيني للعقار هو نظام لتسجيل العقارات من خلال الرقم المساحي والإحداثيات الجيومكانية لقطعة العقار.

وفي الوقت نفسه ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليه. أهداف التسجيل العيني للأملاك العقارية في المملكة العربية السعودية حفظ حقوق الملكية العقارية بالإضافة إلى إمكانية سهولة بيع وشراء العقار بدون أي مشكلات.

وفي الوقت نفسه هناك يقي التسجيل من النزاعات العقارية في حالات الإرث.

تسهيل البيع والشراء للعقارات. مزايا أخرى يمكن الحصول عليها من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يمكنك عزيزي القارئ الحصول على خدمات إلكترونية عديدة من خلال موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وفي الوقت نفسه هناك المزايا هي إصدار رخصة بيع وحدات عقارية، نقل ملكية رخصة نشاط تجاري.

كذلك يمكنك تعديل رخصة نشاط تجاري وأيضا طلب تجزئة أو دمج للأراضي.

أيضا يمكن تقديم طلب قبول نقل ملكية رخصة بناء وكذلك تعديل خدمات مفوض عن منشأة.

وفي الوقت نفسه يمكن نقل ملكية رخصة بناء من شخص إلى آخر إليكرونيا عبر الموقع.

يمكن كذلك تقديم طلب قبول نقل ملكية رخصة تجارية وأيضا الحصول على طلب تنسيق حفريات متعددة.

احصل على طباعة رخصة إنشائية أون لاين من على موقع الوزارة السعودية للإسكان. طريقة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لوزارة الشؤون البلدية والقروية يمكنك الدخول إلى الموقع ومن ثم الضغط على تبويب خدمات إلكترونية.

وفي الوقت نفسه يمكنك اختيار الخدمة التي تحتاج للحصول عليها بعد انتظار تحميل الصفحة.

بعد ذلك قم باختيار الخدمة التي تريدها وبعد ذلك اتبع التعليمات المطلوبة وقم بتعبئة البيانات. عمر شويل - جدة التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية.. كل ما تريد معرفته - ثقفني

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