تمويل شخصي حتى مليون ونصف ريال من بنك الاستثمار السعودي

يقدم بنك الاستثمار السعودي بالمملكة العربية السعودية، العديد من الخدمات التمويلية، من بينها تمويل أرزاق من الهيئة الشرعية بالمصرف، ويستطيع العميل بواسطته شراء كمية معينة من السلع الخاصة بالمصرف، بعد عقد اتفاقية يتم فيها تحديد هامش الربح وخطط السداد، وسنقدم لكم طريقة الحصول على تمويل شخصي حيث يبحث حاليا جميع المواطنين بالمملكة على كيفية الحصول على تمويل من بنك الاستثمار السعودي.

شروط الحصول على تمويل شخصي حتى مليون ونصف ريال

أعلن بنك الاستثمار السعودي عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على تمويل بنك الاستثمار السعودي وتلك الشروط هي:

يجب أن يقدم التمويل الشخصي للمواطنين السعوديين فقط.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 18 عام.

ويجب ألا يزيد عمر المتقدم للتمويل عن 60 عام عند انتهاء سداد التمويل.

يجب أن يكون المتقدم موظف بأحد الجهات المعتمدة من قبل المصرف.

يجب أن يمتلك المتقدم حساب لدى البنك السعودي للاستثمار.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في القطاع الحكومي هي شهر واحد، وبالنسبة للقطاع الخاص، فالحديد الأدنى لمدة الخدمة هي ثلاثة شهور.

جميع طلبات التمويل تشترط الحصول على موافقة ائتمانية من المصرف وتشترط سلامة السجل الائتماني لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية المعروفة ب سمة.

الوثائق المطلوبة للتمويل الشخصي من بنك الاستثمار السعودي

يجب أن تتوفر بعض الوثائق ليتم قبول تمويل شخصي بنك الاستثمار السعودي وتتمثل في:

يجب أن تتم تعبئة نموذج الطلب.

يجب إحضار خطاب تعريف من جهة العمل يشمل الراتب والبدلات وتاريخ الالتحاق بالعمل.

يجب إحضار صورة من الهوية الوطنية غير منتهية الصلاحية.

يقوم المصرف بتوفير خيار توفير الرصيد لسداد المديونية من البنك أو الجهة المصدرة للتمويل.

يجب الإتصال على رقم المصرف 800_8000_124، أو قماش بزيارة أقرب فرع لك لتعبئة نموذج الطلب، وستحصل على التمويل في نفس اليوم.

مميزات الحصول على تمويل شخصي من بنك الاستثمار السعودي