نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخيراً موعد نزول المكرمة الملكية 1443 تفاصيل صرف مكرمة الملك سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف مكرمة الملك سلمان الضمان الاجتماعي أبريل من أكثر الموضوعات التي يبحث عن العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية هي موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي لجميع المستحقين والمستفيدين من معاش الضمان، حيث أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم هذه المكرمة حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أن يقدمه كل ما هو يوفر حياة كريمة من جميع المواطنين خاصة للاسر الفقيرة التي تحتاج الى مساعدة على المعيشة في مواجهة مولد الغلاء التي تشاهدها العديد من البلاد في الوقت الحالي، فإن يتم صرف المكرمة الملكية كل شهر من جميع المستحقة للضمان الاجتماعي وسوف نعرض خلال السطور التالية موعد صرف المكرمة لهذا الشهر شهر أبريل لعام 2022 بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

موعد نزول المكرمة الملكية 1443

أعلنت حكومة في المملكة العربية السعودية عن بدء صرف مكرمة الملكية لشهر ابريل، حيث انه من المقرر انه يكون 13 من شهر رمضان لعام 2022 ولكن تم تأخير الصرف خلال النصف الثاني من الشهر المبارك ولم يتم حتى الآن تحديد موعد الصرف لكافة المستفيدين لذلك فإنهم في انتظار تحديد عن موعد، وتم اطلاق هاشتاج المكرمة الملكية للضمان الإجتماعي من خلال موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر.

موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي

اعلنت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي لصرف الدعم المادي الذي يقدمه الملك سلمان من خلال المكرمه الملكية، ولكن من المؤكد أن يتم صرف المكرمة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أنه سوف يكون بالنصف الثاني من شهر رمضان الفضيل لصرف المعاش لجميع المستحقين والتي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، كما أن الوزارة أوضحت من خلال حسابها الرسمي على تويتر أن قرارات تحت الدراسة بحيث يتم دراسة كافة المستفيدين والمستحقين القدامى والجلد في بداية كل شهر ميلادي

الفئات المستهدفة من صرف المكرمة الملكية

تستهدف المكرمه الملكيه عدة فئات التي تستحق الدعم المادي الذي يقدمها الملك سلمان بن عبد العزيز وهم الأشخاص المستحقين للضمان الإجتماعي المطور القديم حيث يتم تحديد مبلغ المكرمة الملكية لكل أسرة على النحو التالي