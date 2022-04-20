نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم في دعم سكني والشروط الواجب توافرها للحصول علي الدعم 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحصل مستفيدي الضمان الإجتماعي في المملكة العربية السعودية على الدعم السكني حيث أنهم من أشد الأسر إحتياجاً بين أبناء المملكة، كما وفرت وزارة الإسكان أيضاً لمن توافرت لديهم شروط الإستحقاق للحصول على الدعم السكني إمكانية إعفائهم من دفع أي مبالغ مالية والحصول على وحدة سكنية متكاملة الخدمات تصلح للمعيشة، وقد اختصت الوزارة الأشخاص الذين يقومون بمعيل أسرة كاملة من الحصول على وحدة سكنية في سهولة ويسر.

يستهدف الدعم السكنى في المملكة العربية السعودية الأسر التي لا تمتلك وحدات سكنية ويمنحهم الإسكان السعودي تلك الوحدات بكامل مرافقها وبأفضل صورة، كما تحرص وزارة الإسكان على زيادة نسبة التملك في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 ويستطيع كل من المدنيين والعسكررين المتقاعدين الحصول على تلك الوحدات في ظل توافر كافة شروط الإستحقاق عليهم، ويتمكن الجميع من التقديم للحصول على تلك الوحدات إلكترونياً عن طريق الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية بالمملكة.

يساهم برنامج الدعم السكني في المملكة العربية السعودية علي توفير الوحدات السكنية الملاءمة للسكن للأفراد الذين لا يمتلكون مسكن يصلح للسكن، مما يساعد على إقامة دولة يحصل أبناؤها على الرعاية اللازمة من الجهات المسؤولة وفقا لرؤية المملكة 2030، ويستطيع الحصول على الدعم السكني في تيسير تام الفئات المسجلة في الضمان الاجتماعي المطور حسب حاجتهم للحصول على الدعم السكني ويوفر الدعم السكني إمكانية تنازل أحد المستفيدين عن الدعم لشخص آخر وتتم هذه الخطوة بين الزوجين فقط فلا يحق للمستفيد ان يتنازل عن الدعم المقدم له لأي شخص آخر.

طرحت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية مبادرة من بين العديد من المبادرات التي تقدمها للشعب لتصبح متاحة لتخدم جميع المواطنين السعودين وهي مبادرة الدعم السكني، من أهم الأهداف التي تسعى المبادرة لتحقيقها هو تقديم الحلول السكنية للمواطنين السعودين حتى تزداد نسبة التملك في المملكة، كما وضعت وزارة الإسكان بعض الشروط الواجب توافرها في الفئات المستحقة للحصول على الدعم السكني حتى تستطيع الجهات المختصة تقديم الدعم للأسر الأشد إحتياجاً.

الخطوات المتبعة للتسجيل في دعم سكني

أولاً يرجى تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان السعودية أو تسجيل الدخول عن طريق منصة سكني.

اختيار أيقونة تسجيل جديد من الخيارات المتاحة وإستكمال التسجيل عن طريق إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

كما يمكن أيضاً للمتقدم الحصول على الدعم الخاص ببرنامج “سكني” من خلال التقديم عبر بوابة النفاذ الوطني، ثم يقوم المواطن بإدخال البريد الإلكتروني الخاص به ورقم الهاتف لسهولة التواصل.

يجب أن يحدد المتقدم نوع الدعم السكني الذي يرغب في التسجيل من خلاله وإسكتمال الخطوات عن طريق إدخال بياناته بطريقة صحيحة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم السكني للعسكريين

وضعت وزارة الإسكان بعض الشروط الواجب توافرها للمتقدمين من أجل الحصول على دعم سكني ومن بينهم العسكريين وفيما يلي سوف نذكر تلك الشروط اللازمة للإستفادة من الدعم السكني:

يجب أن يكون المتقدم العسكري مازال يمارس العمل في وظيفته العسكرية مع ضرورة أن يكون مازال متبقي له عامين في آداء الخدمة.

يلزم أن يكون المتقدم العسكري لم يسبق له الإستفادة من الدعم السكني وتكون تلك هي المرة الأولى له.

يجب أن تتوافر لدى المتقدم العسكري الشروط اللازمة التي وضعتها وزارة الإسكان لإستحقاق الدعم السكني.

مميزات الدعم الجديد من سكني

تهتم الحكومة السعودية أن توفر المساعدات اللازمة للمواطنين السعودين وذلك عن طريق توفير الدعم اللازمالمقدم على هيئة مساعدات متنوعة، وصرحت الوزارة عن تقدين دعم جديد خلال الفترة المقبلة بهدف المساهمة في منح المواطن السعودي وحدة سكنية خاصة به ثابتة لا تتأثر بقيمة السكن، مع إمكانية التنفيذ خلال وقت قصير وعدم الإنتظار طويلاً.

وقالت الوزارة أيضاً أن الدعم المقدم لمستفيدي دعم سكني يمكنهم من الحصول على العديد من المنتجات أهمها منحهم الوحدات جاهزة، بالإضافة إلى منتج البناء الذاتي.

المستندات المطلوبه للتقديم في الدعم السكني

توجد العديد من المستندات المطلوبه حتي يمكن التقديم في الدعم السكني، وذلك وفقاً لما حددتة وزارة الإسكان السعودية، وسوف نذكر لك بعض من هذة المستندات:

مستند مثبت فية الدخل الشهري الخاص بة، مع إقرار للعائلة.

صورة من السجل المدني.

تقديم ما يثبت وفاة الوالدين أن كان المتقدم يتيماً، وذلك يعني شهادة الوفاة لكل منهم.

هناك عدة خطوات لإتمام عملية التسجيل في دعم سكني الذي تقدمه وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية حتى يتم التقديم بنجاح وفقاً لشروط الاستحقاق، حيث يتم ذلك عن طريق بوابة سكني من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الإسكان وإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة مع ضرورة قراءة الشروط والأحكام الموجودة في الموقع والموافقة عليها، ثم يقوم الموقع بإرسال كود التحقق عبر رسالة نصية للهاتف المحمول لتأكيد عملية التسجيل.