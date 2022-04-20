نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد معاش الضمان الاجتماعي شوال 1443 والاستعلام عبر وزارة الموارد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد معاش الضمان الاجتماعي شوال 1443؛ من أكثر الأمور التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وخاصًة المستفيدين من هذا المعاش، والذي يعد من أهم المساعدات التي تقدمها الحكومة للأسر أكثر احتياجًا لمواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وفي خلال السطور القليلة القادمة سنتعرف على مواعيد الصرف وفقًا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأبرز التفاصيل عنه.

موعد معاش الضمان الاجتماعي شوال 1443

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تم تحديد مواعيد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1443 في اليوم الثاني من شهر مايو، وبهذا يمكن للمستفيدين صرفه قبل انتهاء شهر رمضان المبارك، حتى تستطيع الأسر تلبية كل متطلبات الأسرة وإخال مشاعر الفرح والسرور على قلوب الجميع.

علمًا بأن معاش الضمان الاجتماعي الشهر السابق تم صرفه في اليوم الثالث من إبريل عام 2022 وبذلك يكون قد تم صرف المعاش مرتين متتالين خلال شهر رمضان المبارك.

مواعيد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

لقد تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية أنه تم تغيير مواعيد الصرف للمستحقين، وتم تحديد الخمسة الأيام الأخيرة من كل شهر لتكون هي المواعيد الجديدة.

خطوات الاستعلام عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

مبدئيًا يجب العلم أنه يمكن معرفة موعد الصرف من خلال الرسالة النصية التي يتم إرسالها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإعلامهم أنه قد تم إيداع المبلغ الخاص بهم في حسابهم، ويمكن أيضًا الاستعلام عن موعد الصرف بطريقة أخرى عن طريقة زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية، ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

اختيار الاستعلام عن معاش الضمان بالضغط عليها.

ثم الانتظار قليلًا حتى تظهر رقم الطلب.

ادخال الاسم رباعي بالإضافة لكتابة رقم الهاتف.

ومن ثم إدخال الاستعلام أو الاستفسار المراد الاستعلام عنه.

الضغط على ارسال.

وخلال أيام سيتم الرد على استعلامك أو استفسارك فيما يخص معاش الضمان الاجتماعي.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي

حددت الوزارة بعض الشروط التي يجب استيفائها من أجل إمكانية الحصول على المعاش والتي تتمثل في الآتي:-