بإيداع خلال 24 ساعة بدون كفيل ولا تحويل الراتب أستلم تمويلك بأسهل الشروط

بإيداع خلال 24 ساعة بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي سهل وميسر يمكن الاستفادة منه من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، حيث يوفر هذا المنتج للعملاء من موظفي القطاع الحكومي أو شبة الحكومي أو القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ، السيولة النقدية التي يحتاجون إليها لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المالية والشرائية ، كما يمكن للعميل الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي من خلال إجراءات سريعة وسهلة.

بإيداع خلال 24 ساعة بدون كفيل ولا تحويل الراتب أستلم تمويلك نقدى

تمويل فورى ونقدي لايحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن ولا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي توفرها شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا التمويل بمبالغ مالية تخدم كافة احتياجات ومتطلبات العملاء من موظفي جميع القطاعات بالمملكة ، وذلك بدون شرط اعتماد جهة العمل ، كما توفر شركة إمكان للتمويل العديد من المزايا الأخرى التي يمكن أن يستفيد منها الشخص المتقدم بالطلب عند طلب قرض شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.

أهم مميزات التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل

شركة إمكان للتمويل قامت بتصميم برنامج التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

يمكن لموظفي القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة الاستفادة من برنامج التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل بدون شرط اعتماد جهة العمل.

التمويل الشخصي من شركة إمكان لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من قرض شركة إمكان للتمويل بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.

خيارات للسداد عديدة ومتنوعة متاحة لدى شركة إمكان للتمويل والتي تناسب جميع العملاء.

يمكن للعميل سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة يمكن أن تصل مدتها حتي 24 شهر.

تعمل شركة إمكان للتمويل علي سرعة إيداع مبلغ التمويل الشخصي وذلك خلال 24 ساعة فقط من التقدم بالطلب.

مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل يمكن أن يبدأ قيمته من 2000 ريال سعودي وحتي 50 ألف ريال سعودي.

طريقة طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل

في البداية يجب أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل علي الجوال.

بعد ذلك يقوم العميل بالتسجيل علي تطبيق شركة إمكان للتمويل.

يجب أن يقوم العميل بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة ورفع الأوراق والمستندات الداعمة لتلك البيانات.

تقدم شركة إمكان للتمويل موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، وذلك فور التأكد من صحة البيانات الخاصة بالعميل.

بعد أن يحصل العميل علي الموافقة ، يستطيع أن يقوم بالتحكم في مبلغ التمويل الذي يحتاج إليه ، وتحديد مدة سداد مبلغ التمويل والتي تتناسب مع راتبه وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

بعد ذلك يتم التوقيع إلكترونياً علي طلب التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من تمويل شركة إمكان بدون كفيل ولا تحويل الراتب