تمويل مليون ونصف ريال بدون تحويل الراتب وفترة سداد ممتدة حتي 5 سنوات

تمويل مليون ونصف ريال، دائماً ما نحتاج إلى تمويل إضافي آخر وذلك لعدم اكتفاء احتياجاتنا المالية من التمويل الأول ولهذا تقدم شركة إمكان في المملكة العربية السعودية التمويل الإضافي بقيمة 1.500.000 ريال سعودي سواء كان العميل يقوم بتحويل الراتب إلى بنك الراجحي أو لا حيث من الممكن حصولك عليه بدون تحويل راتبك للبنك وليس هذا وحسب فدائماً ما تقدم شركة إمكان المزيد من الحلول التمويلية ومنها التمويل الشخصي الميسر كما تقدم تمويل مصغر 50 ألف ريال وأيضاً التمويل التأجيري للسيارات وللتمويل الإضافي المقدم من الشركة عدد من المميزات ومنها أنه مجاز من هيئة الرقابة الشرعية ويمتاز بسرعة الإجراءات والموافقة الفورية للحصول عليه وفترة السداد طويلة تصل إلى 60 شهر، وفي هذا المقال سنقدم لكم أهم شروطه وكيفية الحصول عليه.

شروط تمويل مليون ونصف ريال سعودي من شركة إمكان بدون تحويل الراتب

يعد التمويل الإضافي واحد من البرامج التمويلية المهمة والتي يوجد عليها إقبال كبير لدي شركة إمكان وتضع الشركة مجموعة من الشروط حتي يتمكن العميل من الحصول عليه وجاءت الشروط كالتالي:

أن يكون سعودي الجنسية.

لا يقل عمر المتقدم الذي يقوم بتحويل راتبه للبنك عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن ستون عاماً.

لا يقل عمر المتقدم الذي لا يقوم بتحويل راتبه للبنك عن ثلاثة وعشرون عاماً ولا يزيد عن ستون عاماً.

أن يكون المتقدم موظفاً في أحد القطاعات المختلفة.

لا تقل مدة التحاق الموظف بالعمل عن شهر واحد للعميل مع تحويل الراتب والعميل بدون تحويل الراتب لا تقل مدة الالتحاق بالوظيفة عن ثلاثة أشهر.

الحد الأدنى لقيمة التمويل لك تقل عن خمسة آلاف ريال ولا يزيد الحد الأقصى عن مليون ونصف ريال سعودي.

تبدأ فترة السداد من 12 شهر وتمتد حتي 60 شهر بحسب اختيار العميل لفترة السداد.

يتطلب الحصول على التمويل الإضافي وجود تمويل آخر قائم.

كيفية الحصول على التمويل الإضافي الذي تقدمه شركة إمكان

تتيح الشركة إمكانية سهلة للحصول على التمويل من خلال جوالك يمكن أن تطلبه وأنت متواجد في أي مكان وفي أي وقت كما تقدم الشركة للعميل الذي يرغب في معرفة قيمة الأقساط المستحقة حاسبة التمويل الإضافي فمن خلالها يقوم بتحديد قيمة التمويل وما إذا كان يتم تحويل الراتب أم لا وقيمته وفترة السداد أما عن طرق الحصول عليه فيمكنك من خلال القيام بتحميل التطبيق الخاص بالشركة علي جوالك والتسجيل فيه وإدخال بياناتك المطلوبة ثم تقوم برفع المستندات ويتوجب تحديد الطريقة التي ستتم من خلالها سداد الأقساط ثم قم بتوقيع العقد إلكترونياً.