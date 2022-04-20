رابط وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.. شروط التسجيل

رابط التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور، يعد برنامج الضمان الاجتماعي أحد المبادرات الهامة التي أتاحتها الحكومة السعودية المتمثلة فى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن الكثير من برامج الدعم التي تقدمها وفقا لرؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير ظروف معيشية كريمة للطبقات الفقيرة وتحقيق الحماية الاجتماعية للفرد والأسرة، وفى ذلك قد فعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط للتسجيل فى الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني تسهيلا على المواطنين فى جميع أنحاء المملكة بدلا من الذهاب إلى مكاتب التضامن، وأصبحت طريقة ورابط التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور من الأمور التي تشغل بال الكثير ويتم البحث عنها باستمرار لذلك سنتعرف فى الأتي على كافة التفاصيل المتعلقة بالتسجيل فى الضمان الاجتماعي وشروط استحقاق المعاش.

طريقة التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور للالتحاق بتعداد المستفيدين من الدعم واستحقاق المعاش المقدم، ويمكن لأي مواطن مستوفي لشروط الاستحقاق أن يقوم بالدخول على منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذا الرابط https://sbis.hrsd.gov.sa واتباع الخطوات التالية من أجل نجاح التسجيل:

النقر على تسجيل مستخدم جديد وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة من رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال وكلمة المرور وتأكيدها ثم النقر على “تسجيل”.

يتم انتقالك بعد ذلك إلى نافذة توثيق رقم الجوال، أدخل رقم الجوال ثم اضغط على “توثيق”.

بعد ذلك قم بعمل تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور ثم الضغط على “تسجيل دخول”.

تنتقل إلى نافذة تسجيل الدخول يطلب منك إدخال رقم الهوية وكلمة المرور ورقم التحقق.

انقر على “تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني” ومن ثم تستطيع تقديم طلب الاستحقاق والاحتفاظ برقمه من أجل الاستعلام بعد ذلك.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

وقد وضعت الحكومة عدة شروط للتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد ومنها: