موعد نزول الدعم السكني والخطوات المتبعة للحصول علي الدعم السكني 1443

قدمت وزارة الأسكان بالتضامن مع صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية برنامج الدعم السكني من أجل الوصول لأعلى نسبة تملك للمسكن بين أبناء الوطن السعودي، يأتي هذا في ظل رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهدافها، حيث تعد خدمة الحصول على مسكن ملائم للمعيشة من أهم الخدمات التي يجب أن يمتلكها المواطن، وحرصاً من الحكومة السعودية على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها فقد دعمت الحكومة وزارة الإسكان في توفير خدمة الدعم السكنى لكافة المواطنين ممن توافرت لديهم شروط الإستحقاق.

موعد نزول الدعم السكني لشهر رمضان 1443

حددت وزارة الإسكان السعودية موعد ثابت حتى يحصل المواطنين المستفيدين على الدعم اللازم لهم، ليصبح هذا اليوم هو الموافق الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي والجدير بالذكر أن هذا الموعد يتم ترحيله ليوم تالي أو تقديمه ليوم سابق إذا وافق اليوم المحدد للصرف موعد لعطلة رسمية بالدولة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم السكني

اهتمت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بوضع بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم السكني حتي يتمكن المواطنين الأشد إحتياجاً من الحصول على الدعم اللازم، وفيما يلي نوضح أهم تلك الشروط:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني يحمل الجنسية السعودية ويقيم بأراضي المملكة بشكل دائم.

يحصل المتقدمين على الدعم السكني اللازم في حال بلوغ المواطن الخامسة والعشرين من العمر، كما أنه لا يحق أن يتقدم لطلب الحصول على المساعدة من سبق له وحصل عليها سابقاً.

يستوجب على المتقدمين من الأفراد والأسر أن لا يكونوا قد إمتلكوا مسكناً مناسباً خلال الخمس سنوات السابقة لموعد تقديم طلب الحصول على الدعم السكني.

الخطوات المتبعة للإستعلام عن الدعم السكني

تعد خدمة الدعم السكني ضمن العديد من الخدمات التي توفرها الحكومة السعودية للإستفادة منها عبر المواقع الإلكترونية وعدم الحاجة للذهاب للمؤسسات والهيئات، وسوف نوضح فيما يلي كيفية الإستعلام عن الدعم السكني: