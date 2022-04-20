نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة الضمان الاجتماعي المطور ومعرفة القيمة التقديرية للمعاش الشهري hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور، حيث وضحت وزارة الموارد البشرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوين العالمي تويتر كيفية احتساب قيمة الراتب الشهري لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك بعد تقدم احد المتابعين بالسؤال عن خطوات احتساب قيمة الراتب الشهري.

ومن الجدير بالذكر أن رابط الحاسبة التقديرية يساعد المستفيد في معرفة قيمة المبلغ الذي سيحصل عليه المواطن من الوزارة شهرياً، ويرغب العديد من المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي معرفة حساب القيمة التقديرية للمعاش الشهري، وخاصة إذا كان المستفيد مؤهل لصرف راتب الضمان المطور، واليكم خطوات ورابط حاسية الضمان الاجتماعي المطور.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1443

من المشار أليه أن حاسبة الضمان تساعد المستفيد علي تحليل بياناته ومعرفة دخل العائل وأفراد الأسرة حيث يجب ألا يتجاوز دخل العائل 1000 ريال والأفراد أكثر من 550 ريال، ويمكن الوصول إلى رابط الحاسبة عن طريق الوصول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية ويكون طريقة احتساب الراتب الشهري علي النحو التالي:

إذا كان إجمالي الدخل الشهري (سواء من الأجور أو الأنشطة التجارية) 5000 ريال.

إذا كانت الأسرة تضم المعيل بالإضافة إلى 5 أفراد.

ويتم الحصول على الدعم من خلال حساب مواطن أو ريفي وقيمته 1126 ريال.

يحسب كالتالي: يحسب الدخل الإجمالي باحتساب نصف الراتب مضاف له قيمة الإعالة:

2500 + 1126 = 3626 ريال.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحدود التي تمنح للأفراد الأسرة المكونة من 6 أفراد هي كما يلي:

1100 + 550 تابع واحد × 5 تابعين = 3850 ريال سعودي.

رابط حاسبة الضمان المطور

وفرت وزارة الموارد البشرية لكافة الفئات التي تنطبق عليها شروط استيفاء صرف الدعم المالي، وعملت علي تطوير الضمان وسمي بالضمان المطور “الجديد” وبمجرد استيفاء الشخص لجميع الشروط، يمكنه الوصول إلى الرابط الخاص بآلة حساب الضمان الاجتماعي المطورة من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية واتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلي الرابط الرسمي لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

الدخول للمنصة من خلال الاسم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد.

كتابة اسم البرنامج في الحقل المخصص له.

تدوين كافة البيانات الموجودة بالشاشة من الدخل الشهري الخ…

ثم الضغط علي أيقونة “احسب”.

كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي

من ابرز الاستفسارات التي يقدمها المواطن الذي تم تقديمه للقبول بالضمان المطور هو معرفة قبوله لصرف الراتب الشهري أم لا، ونوضح خطوات معرفة القبول بالضمان الاجتماعي والتي جاءت علي النحو التالي:

أفاده وزارة لموارد البشرية والتنمية الاجتماعي انه إرسال رسائل نصية إلى المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطوَر حديثًا تشير إلى أهليتهم بعد التحقق من حساباتهم المصرفي ، أن معاشات الضمان الاجتماعي تودع وتُصرف ضمن بعد شهر من صدور قرار الطلب.

التعرف علي أهلية القبول من خلال التواصل مع خدمة العملاء علي الرقم ( 19911 ).

). معرفة القبول في الضمان الجديد برقم الهوية الوطنية وذلك من خلال الرابط الرسمي لمنصة الدعم والحماية

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على توحيد موعد إصدار لرواتب الضمان الاجتماعي بشكل تدريجي للمستفيدين ليتم صرفها في موعد واحد للمطور والقديم.

وبذلك نحتم حديثنا عن خطوات معرفة رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور. وكيفية احتساب قيمة الراتب الشهري، كما تناولنا اكثر الأسئلة التي يرغب المستفيد في معرفتها كيف اعرف اني مقبول بالضمان الاجتماعي المطور.