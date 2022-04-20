الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد عن بيانات الحساب برقم السجل المدني

الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد عن رصيد الحساب وكافة البيانات المتعلقة به هو أحد الخدمات التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي المطور والذي تم انشاؤه في المملكة العربية السعودية لخدمة المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم، وقد تقدمت الآلاف من الأسر السعودية ممن تنطبق عليهم الشروط بطلب صرف الضمان الاجتماعي المطور سواء الذين كانوا يشملون نظام الضمان القديم أو الذين يتقدمون بالطلب للمرة الأولى في نظام الضمان الاجتماعي الحديث، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني” نقدم لكم كيفية الاستعلام عن بيانات الضمان الاجتماعي المطور للأفراد.

الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد بالخطوات

توجه إلى الموقع الرسمي لنظام الضمان الاجتماعي المطور الاستعلام عن بيانات الأفراد.

قم بكتابة رقم السجل المدني ورقم الضمان.

اكتب رمز التحقق الظاهر أمامك في الخانة المطلوبة لذلك.

تأكد من كتابة بياناتك بطريقة صحيحة ثم اكبس على زر عرض.

سوف يظهر لك في الصفحة التالية كافة البيانات الخاصة بك.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

اذهب مباشرة إلى موقع الوزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية hrsd.gov.sa

اختر الخدمات الالكترونية ثم مستخدم جديد.

ادخل كلمة المرور.

قم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال.

قم بإدخال رمز التحقق وسوف تصلك رسالة على الجوال تتطلب منك كتابة رمز التأكيد.

استكمل بيانات حسابك.

اضغط أن وافقت على الأحكام والشروط واضغط حفظ.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للأفراد

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط الواجب توافرها في المتقدم لنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وجاءت كالتالي:

أن يكون مواطن سعودي الجنسية.

أن يكون مقيماً داخل حدود المملكة العربية السعودية فقط ولا يمتلك إقامة بدولة أخرى.

أن يكون دخل الفرد أقل من 1100 ريال سعودي.

استيفاء كل البيانات المطلوبة.

عدم امتلاء اي أصول ذات قيمة عالية.

ألا يكون مواطن مقيم في أحد دور الإيواء التي ترعاها الدولة.

الفئات المستثناة من شروط الضمان الاجتماعي الجديد

هناك بعض الفئات التي تم استثناؤها من الشروط التي وضعها نظام الضمان الاجتماعي المطور وهم: