أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور 1443 تأتي ضمن أهم المعلومات التي ينبغي أن يكون كل مواطن على علم بها قبل قديم طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي ، حتى لا يقابل هذا الطلب بالرفض ، حيث قد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السُّعُودية بتوضيح أهم البنود التي تتنافي مع شروط استحقاق الحصول على الضمان الاجتماعي وذلك على النحو التالي.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

إن الضمان المطور هو عبارة عن نظام جديد تم تطبيقه على آلية الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السُّعُودية ؛ حتى يتم التأكد أن الدعم يصل فعليًا إلى الأفراد المستحقين له فقط ، ومع التأكد أيضًا أن الاستفادة من مبلغ الدعم تتم لجميع أفراد الأسرة والتابعين وليس العائل أو رب الأسرة المسؤول عن صرف الضمان فقط، وتتنوع صور دعم الضمان الاجتماعي الجديد بين الدعم المادي والدعم العلاجي والدعم المهني والدعم التعليمي، فيما قد تم وضع المزيد من العقوبات الصارمة التي تجرم التَّلاعب في البيانات للحصول على الدعم بدون حق أو الاستئثار بمبلغ الضمان لفرد واحد فقط.

أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور 1443

من أهم أسباب عدم الأهلية في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد أو رفض طلب التسجيل الجديد نتيجة عدم استيفاء شروط الضمان الاجتماعي المطور ، ما يلي:

أن يكون المواطن غير سعودي الجنسية باستثناء أرملة أو مطلقة الموطن السعودي من جنسية أخري.

أَن يكون المواطن موجود في السجن أو في دار إيواء.

أن يكون مقيم خارج حدود المملكة العربية السُّعُودية لفترة زمنية تتخطى الـ 12 شهرًا.

في حالة كان هناك عدد من العمالة المنزلية يزيد عن 2

امتلاك أكثر من سيارة واحدة أو مركبة واحدة باسم مقدم طلب الضمان.

في حالة كانت قيمة الدخل الشهري للمواطن تزيد عن قيمة الحد المانع.

عدم امتلاك عقد إيجار ساري على منصة الإيجار الإلكترونية السُّعُودية.

التخلف عن تحديث البيانات سواء الخاصة بالمواطن أو التابعين إليه.

عدم وجود حساب بنكي.

عدم وجود مطابقة بين البيانات التي يقدمها المواطن والبيانات المسجلة في قاعدة البيانات الأساسية بالدولة.

كما أنه في حالة رفض الطلب وعدم الأهلية للحصول على الضمان ؛ فسوف يتم إخطار المواطن بذلك خلال رسالة نصية قصيرة ، وقد يتم أيضًا توضيح سبب الرفض الرئيسي حتى يتمكن المواطن من معرفة سبب عدم الأهلية في الضمان المطور بوضوح.