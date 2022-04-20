نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هام لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي” المكرمة الملكية متى تنزل sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم في هذا المقال موعد نزول المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث وصلتنا الكثير من الأسئلة أهمها المكرمة الملكية متى تنزل، وسنتابع معكم في هذا المقال آخر الأنباء المتعلقة بمعونة رمضان مكرمة الملك سلمان حفظه الله، حيث ننتظر جميعا نزول المكرمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي ونتمنى أن يصدر القرار المتعلق بنزولها في القريب العاجل، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية التأكد من نزول المبلغ في حسابك حين الإعلان عن الصرف، وما هي الشروط المطلوبة للحصول على المكرمة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

المكرمة الملكية 1443

وتعتبر المكرمة الملكية أشهر شكل من أشكال الدعم الذي يتم تقديمه للمواطنين في الكثير من السنوات بشهر رمضان المبارك، حيث إنها عبارة عن مبلغ إضافي غير المبلغ الأساسي الذي يتم صرفه في معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين.

وللمكرمة الملكية تاريخ طويل في المملكة العربية السعودية، حيث كان يتم صرفها في البداية للموظفين والطلاب بأمر خادم الحرمين الشريفين، وأصبحت المكرمة الملكية موجهة بشكل أكبر في السنوات القليلة الماضية للمستحقين، والذي اصبحوا مشمولين في برامج الضمان الاجتماعي المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان

وقد تم صرف المكرمة الملكية آخر مرة العام الماضي بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، حيث وجه حينها بصرف 1850 مليون ريال سعودي لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، تم توزيعها عليهم كالآتي:

500 ريال لكل تابع بالأسرة.

1000 ريال سعودي للمستفيد أو المستفيدة الأساسيين بالضمان الاجتماعي.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

وفي حالة نزول المكرمة، فهناك شروط للحصول عليها وهي كالآتي:

أن تكون مستفيد من أحد أنظمة الضمان الاجتماعي سواء القديم أو المطور، وقد تعرفنا معكم على المكرمة الملكية تشمل الضمان المطور.

في حالة اذا كنت مقدم على الضمان المطور، ولم تكن مستفيدا من الضمان القديم فيجب أن يتم قبول أهليتك بها، وهذا ما تعرفنا عليه في مقال أهلية الضمان المطور.

المكرمة الملكية متى تنزل

وقد انتشرت الكثير من الإشاعات بخصوص موعد نزول المكرمة الملكية، حيث نؤكد عليكم أنه ليس لها موعد ثابت كل عام، فقد صرفت في العام الماضي على منتصف شهر رمضان، وكانت تصرف في معظم السنوات الماضية على نهاية شهر رمضان، وليس لها موعد ثابت.

أعتقد مصري الجنسية خارج السعودية

يتحدث عن نزول المكرمة بالأمس وجاري نزولها للجميع وهذا غير صحيح وللأسف بعض الأشخاص يتناقلون الشائعة pic.twitter.com/5HGKdAeaH8 — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) أعتقد مصري الجنسية خارج السعودية

يتحدث عن نزول المكرمة بالأمس وجاري نزولها للجميع وهذا غير صحيح وللأسف بعض الأشخاص يتناقلون الشائعة pic.twitter.com/5HGKdAeaH8 — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) April 19, 2022

وفي حالة صدور أي قرار رسمي من الديوان الملكي أو الوزارة فسوف نخبركم هنا في موقعكم ثقفني، ونتوقع أن تصدر أنباء مبشرة خلال الأيام القليلة القادمة فتابعوا معنا.

التأكد من معونة رمضان sbis.hrsd.gov.sa

وفي حالة نزول المكرمة في حسابات المستفيدين، فيمكنكم التأكد منها كحال أي دفعة أخرى، وهذا كالآتي: