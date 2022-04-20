نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي يقدم تمويل شخصي 500 ألف ريال وسداد على 5 سنوات للمواطنين والمقيمين في المقال التالي

الكثير من المواطنين تزايدت عليهم القروض وعجزوا عن سداد الاقساط وتراكمت الديون بسبب زيادات الاسعار في الفترة الاخيرة مما ترتب عليها الانفاق واللجوء الى طلب قروض عاجلة وكان مصرف الراجحي من افضل مايقرض المواطنين والمقيمين وبشروط ميسرة للغاية وعلى فترة سداد تصل الى 5 سنوات، حيث يعتبر مصرف الراجحي واحد من أهم وأكبر المؤسسات المالية في المملكة، حيث أنه يقدم العديد من القروض والتمويلات إلى المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية بالإضافة إلى الخدمات المصرفية والحلول التمويلية للأفراد سواء كان تمويل شخصي أو عقاري أو قروض السيارات ويعتبر تمويل شخصي الراجحي واحد من أهم التمويلات المقدمة من مصرف الراجحي حيث أن مبلغ التمويل يصل إلى 500 ألف ريال سعودي ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية. الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل الراجحي: يبدأ عمر الشخص المتقدم من 25 عام كحد أدنى ولا يقل عن ذلك حتى 60 عاماً ولا يزيد عن ذلك أي بحد أقصى.

من أهم الشروط أن يتم سداد قيمة الرسوم الإدارية والتي تصل قيمتها إلى 500 ريال بحد أدنى.

ضرورة أن يكون راتب العميل المتقدم في الشهر حوالي 2000 ريال سعودي كحد أدنى ولا يقل.

ضرورة تقديم إثبات لقيمة الراتب

يتمتع المصرف بالسداد على فترات طويلة من خلال نظام التقسيط ويصل قيمة القسط الشهري إلى 900 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

التأكد من تقديم ورفع كافة المستندات المطلوبة بالإضافة إلى نموذج طلب التمويل. مزايا الحصول على تمويل شخصي الراجحي: يتمتع الراجحي بأن إجراءته أصبحت سهلة وبسيطة من خلال اتباعها عبر موقعنا.

يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.

حيث يعمل مصرف الراجحي على اتاحة التمويل الشخصي للسعوديين والمقيمين.

ويتميز أيضاً بإمكانية السداد على فترات طويلة قد تصل إلى 60 شهر وفقاً للائحة التنفيذية وشروط المصرف الراجحي في حالة كون العميل المتقدم من المواطنين السعوديين، وفي حالة كون المتقدم غير سعودي من الأشخاص المقيمين تصل قيمة السداد إلى 36 شهر.

ومن مزايا الراجحي يعمل على إمكانية تمويل المواطنين المتقاعدين. كيفية التقديم على تمويل شخصي الراجحي: ادخل على رابط الموقع الرسمي لبنك الراجحي .

أن يقوم المتقدم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية

يختار بعد ذلك أيقونة التمويل الشخصي.

التأكد من الضغط على ايقونة إنشاء حساب.

قراءة جميع الشروط والأحكام جيداً والموافقة عليها.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وتتمثل هذه البيانات في (الجنسية والدخل الشهري والاسم الرباعي والعنوان ورقم الجوال والبريد الإلكتروني).

ثم نقوم بالتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على تقديم الطلب. عمر شويل - جدة الراجحي يقدم تمويل شخصي 500 ألف ريال وسداد على 5 سنوات للمواطنين والمقيمين - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الراجحي يقدم تمويل شخصي 500 ألف ريال وسداد على 5 سنوات للمواطنين والمقيمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.