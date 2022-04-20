اطلب وانتظر الموافقة العاجلة منصة سلفة وتمويل شخصى 5000 ريال فوري بدون كفيل او تحويل راتب

عند شراء احتياجات منزلك ولم تتوفر ثم الشراء فى وقت حرج تكون منصة سلفة هى الحل الفوري والعاجل، وكذلك لسداد ديونك او للانفاق على مصروفات منزلك ولاتتوفر لديك سيولة تكون منصة سلفة هي الحل الامثل والاسرع، وهنا تلجا اليها ولاتتردد حيث تعطيك تمويل عاجل يصل الى 5000 ريال فورية وسوف تجد الموافقة خلال نصف ساعة ومن اهم مزاياها بدون كفيل وبدون تحويل راتب وكذلك انت الذي تحدد كيفية السداد وعلى كم شهر يمكنك سداد سلفتك، وسوف نوضح كل ذلك وشروط سلفة وكيفية الحصول على سلفة من خلال مقالي،حيث تعد منصة سلفة من أهم المنصات الحكومية المتواجدة في المملكة، تقدم المنصة الكثير من التمويلات والقروض الميسرة، والهدف من هذه التمويلات هو تلبية متطلبات و احتياجات المواطنين في مواجهة ظروف الحياة بأطول فترة سداد.

الشروط الواجب توافرها للحصول على سلفة:

أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية

يبدأ عمر المتقدم 23 عام بحد أدنى حتى 60 عام بحد أقصى ولا يتجاوز ذلك.

دخل المتقدم 5 آلاف ريال سعودي بحد أدنى ويزيد عن ذلك.

وكما يشترط أن يكون مدة خدمة المتقدم في جهة عمله لا تقل عن 3 أشهر في القطاع الحكومي، 6 أشهر في القطاع الخاص.

أهم البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة:

بنك الرياض.

بنك البلاد.

المصرف الأول.

بنك الجزيرة.

بنك الاستثمار السعودي.

مصرف الإنماء.

مصرف الراجحي.

اهم مزايا تمويل منصة سلفة:

له هامش ربح.

لا يتم بتحويل الراتب أو كفيل.

ولا يحتاج إلى كفيل.

يتميز التمويل بسرعة الإجراءات ودقتها

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يتميز التمويل بإمكانية السداد بكل سهولة ويسر بدون وجود أي مشاكل

كيفية الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة :

للحصول على سلفة يمكنك التقديم على تمويل شخصي من بنك سلفة بالخطوات التالية: