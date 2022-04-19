رابط التسجيل في نظام نور الصف الاول الابتدائي برقم الهوية للعام الدراسي الجديد 1444

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بحث العديد من أولياء الأمور عن خطوات تسجيل أبنائهم في مرحلة الصف الأول الابتدائي لنظام نور البيان داخل المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تلقي طلبات الطلاب للتقديم في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم ١٤٤٤ بداية من يوم الأحد الموافق ١٦ من شهر رمضان ١٤٤٣ والذي يوافق ١٧ من شهر أبريل ٢٠٢٢، حيث أصبح ولي الأمر لديه القدرة على تسجيل بيانات الطلاب عبر موقع نور البيان التعليمي بسهولة باتباع عدد من الخطوات السهلة والبسيطة وفي هذا المقال سنقدم لكم رابط التسجيل في نظام نور للصف الأول الابتدائي برقم الهوية للعام الدراسي القادم فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.
نظام نور البيان
يعد نظام نور البيان من الأنظمة التي توفر لولي الأمر كافة التفاصيل التي تتعلق بتقديمات الطالب في المدارس الحكومية السعودية، بالإضافة إلى أنه من الأنظمة التي تساعد في تحسين أداء العملية التعليمية بالسعودية لتواكب التحديثات التي تسهل تقديم أولياء الأمور لأبنائهم للصف الأول الابتدائي برقم الهوية للعام الدراسي الجديد.
شروط التسجيل في نظام البيان للصف الأول الابتدائي
أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن بعض الشروط الواجب توافرها للتسجيل في الصف الأول الابتدائي ومنها:
- أن يكون الطالب ذو سن السادسة ولا يقل عن هذا العمر.
- إحضار شهادة التطعيم للطفل.
- شهادة استكمال الطالب مرحلة رياض الأطفال.
طريقة التسجيل في نظام نور البيان للصف الأول الابتدائي
يرغب الكثير من أولياء الأمور في تسجيل أولادهم وأطفالهم في نظام نور البيان عبر الموقع الإلكتروني من أجل أن يستطيعوا التسجيل في وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية للدخول في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي ١٤٤٣ القادم، ولكي تستطيع كل ولية أمر التسجيل في النظام التعليمي عليك القيام بعدد من الخطوات التالية وهي كالتالي:
- الخطوة الأولي: قم بالدخول على موقع نظام نور البيان من خلال الضغط على الرابط التالي
- الخطوة الثانية: ستظهر أمامك صفحة قم بإدخال جميع بيانات ولي الأمر الحديد “اسم ولي الأمر بالكامل ورقم الهوية ورقم الهاتف وتاريخ ميلاد ولي الأمر.
- الخطوة الثالثة: ثم اضغط على كلمة التالي، وادخل في الخانة التالية اسم الطالب وتاريخ الميلاد ومحل إقامة الطالب.
- الخطوة الرابعة: قم بالضغط على كلمة إرسال بعد التأكد من جميع بيانات الطالب وولي الأمر بالكامل.
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