عاجل:- موعد أجازة عيد الفطر 2022/1443 في السعودية المعلنُ لموظفي القطاع العام والخاص من

عاجل:- موعد أجازة عيد الفطر 2022/1443 في السعودية، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم، يبحث العديد من المواطنين السعوديين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية عن موعد إجازة عيد الفطر 1443، ومن الجدير بالذكر أن إجازة عيد الفطر إجازة رسمية و مدفوعة الأجر من الحكومة السعودية لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، ويختلف موعد أجازة عيد الفطر في السعودية في المدارس والجامعات وقطاعات العمل الحكومي والخاص، وفي هذا المقال سوف نتعرف على موعد أجازة عيد الفطر في السعودية لكافة المؤسسات.

عاجل:- موعد أجازة عيد الفطر 2022/1443 في السعودية

يعتبر عيد الفطر من الأعياد الهامة بالنسبة للمسلمين، حيث احتفل المسلمين لأول مرة فى تاريخ الدولة الإسلامية بعيد الفطر في السنة الثانية للهجرة، ويأتي العيد في اليوم الأول من شهر شوال من كل عام هجري وذلك بعد صيام المسلمين شهر رمضان المبارك، وفي هذا اليوم يفطر المسلمون في جميع الدول العربية احتفالاً باكتمال صيام شهر رمضان المعظم، ومن جانبه تحتفل المملكة العربية السعودية بعيد الفطر لهذا العام 1443- 2022 في يوم الأثنين الموافق الثاني من شهر مايو 2022 م، والأول من شهر شوال 1443ھ، ويستمر العيد لثلاثة أيام متواصلة الأثنين والثلاثاء والأربعاء.

موعد أجازة عيد الفطر في السعودية للقطاعات الحكومية

يعطي العاملين في القطاعات الحكومية أجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، ولقد تم تحديد الاجازة وفقاً لقوانين العمل المنصوص عليها من قبل السعودية من يوم 25 ابريل حتى يوم 7 مايو 2022.

أجازة عيد الفطر 1443 للمدارس

يمنح الطلاب في جميع المراحل الدراسية المختلفة داخل المملكة أجازة عيد الفطر، والتي ستبدأ اعتبارًا من يوم الأثنين 24 رمضان 1443، الموافق 25 أبريل 2022م، على أن تكون العودة للمدارس يوم السبت الموافق 6 شوال، الموافق 7 مايو 2022. وكشفت المؤسسات الحكومية فى المملكة العربية السعودية عن موعد عودة الموظفين فى القطاع الحكومي والخاص للعمل مرة أخرى عقب انتهاء إجازة عيد الفطر والتي جاءت على النحو التالي: