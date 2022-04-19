نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجازة عيد الفطر في السعودية للقطاع الخاص والحكومي والبنوك والمدارس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اجازة عيد الفطر في السعودية للقطاع الخاص والحكومي والبنوك والمدارس 2022، حيث أننا بعد أيام قليلة ونودع شهر من اعظم الشهور وهو شهر رمضان الكريم لعام ١٤٤٣ه‍ ويتم استقبال شهر شوال أي عيد الفطر المبارك حيث يبحث الكثير من الموظفين العاملين بجميع أراضي المملكة العربية السعودية عن موعد اجازة عيد الفطر المبارك حتي يتم القيام بتدبير كافة الاحتياجات اللازمة خلال أيام الاجازة والاستعداد للعيد ومن هذا المقال نتناول تقرير شامل عن موعد اجازة عيد الفطر داخل المملكة العربية السعودية.

موعد اجازة عيد الفطر في السعودية للقطاع الخاص 2022

بناءا عن البيان الرسمي الصادر من هيئة الخدمات المدنية في المملكة العربية السعودية فأنه من المقرر يتم منح أجازة عيد الفطر كتالي:

تكون اجازة عيد الفطر نحو اربع أيام ابتداء من يوم الأحد الموافق أول مايو ٢٠٢٢م و الثلاثون من رمضان ١٤٤٣ ه‍ حتي يوم الأربعاء الموافق الرابعة من مايو ٢٠٢٢ م و الثالث من شوال لعام ١٤٤٣ ه‍ حتي يتم العودة يوم الخميس الموافق الخامس من مايو لعام ٢٠٢٢م والرابع من شوال لعام ١٤٤٣ه‍.

اجازة عيد الفطر المبارك لطلاب المدارس لعام ١٤٤٣ ه‍

من المقرر تم تحديد موعد اجازة عيد الفطر لطلاب المدارس بحيث تبدأ الإجازة من يوم الاثنين الموافق الخامس والعشرون أبزيل ٢٠٢٢م و الرابع والعشرون من رمضان عام ١٤٤٣ ه‍ حتي يتم انتهاء عطلة الاجازة و العودة يوم السبت الموافق السابع من مايو لعام ٢٠٢٢م و السادس من شوال لعام ١٤٤٣، أي لمدة ثلاث عشر يوم اجازة.

توقيت أجازة عيد الفطر في السعودية للقطاع الحكومي 1443

تبدأ أيضا اجازة العاملين بالقطاع الحكومي من يوم الاثنين الموافق الخامس والعشرون من أبريل ٢٠٢٢م والرابع والعشرون من رمضان ١٤٤٣ ه‍ وتستمر حتي يتم العودة من يوم الأحد الموافق الثامن من مايو ٢٠٢٢م والسابع من شوال ١٤٤٣ه‍ أما العاملين بالقطاع الخاص يتم العودة للعمل فور انتهاء عيد الفطر أي يوم الخميس الموافق الخامس من مايو ٢٠٢٢م والرابع من شوال ١٤٤٣ ه‍.

عطلة البنوك السعودية في عيد الفطر

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد بدء إجازة البنوك في عيد الفطر من يوم الخميس الثامن والعشرون من أبريل 2022 والموافق السابع والعشرون من رمضان لعام 1443ه‍، حتي يتم بداية العودة لعمل البنوك من يوم الأحد الثامن من مايو لعام 2022 الموافق يوم السابع من شوال لعام 1443ه‍.

وصلنا معكم لختام شرح موعد اجازة عيد الفطر بالسعودية للموظفين بالقطاع الخاص لعام ١٤٤٣ ه‍.