مواعيد تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443/1444 للعام الدراسي الجديد في نظام نور noor.moe.gov.sa

موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد في نظام نور، قد يبحث عن هذا عدد كبير من المواطنين السعوديين من أولياء الأمور لمعرفة طريقة تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني في نظام نور لكي يتم تسجيل الصف الأول الابتدائي، حيث أن نظام نور يعتبر من أهم الأنظمة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، والتي أعلنت عنها الحكومة حيث أنها عملت على تسهيل عملية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي هادفة لتعزيز العملية التعليمية خاصة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا في عدد كبير من المحافظات، وذلك حرصا من الحكومة على تسهيل سير الحركة التعليمية.

مواعيد تسجيل الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد في نظام نور

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم السعودي عن بدء تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443/1444، وذلك من خلال نظام نور الإلكتروني الذي عمل على تسهيل كثير من الأمور المتعلقة بالحركة التعليمية على المواطنين، كما يقوم نظام نور بمساعدة الطلبة وأولياء الأمور في تسجيل الصف الأول الابتدائي دون الذهاب إلى المدارس تجنبا من التجمعات التي تعرضنا لخطر فيروس كورونا.

طريقة تسجيل الدخول نظام نور التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1444 – 1443

الآن يمكنك التسجيل في الصف الأول الابتدائي لهذا العام من خلال نظام نور من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الموقع الخاص لنظام نور.

يجب كتابة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول والتأكد من أنها صحيحة.

يتم تحديد صلة القرابة بين كاتب الطلب وبين الطالب الذي ترغب في التقديم له.

كتابة وظيفة ولي الأمر.

إدخال كل البيانات التي يطلبها الموقع منك.

يوجد من بين الاختيارات خيار روضة الأطفال إذا كنت تريد إلحاق الطفل بها في غير ذلك يتم النقر على الاختيار المناسب لرغبتك.

يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة للتقديم.

تعتبر عملية تسجيل الدخول إلى موقع نور من أسهل العمليات التي يتمكن منها المواطنين، وهو موقع مجاني وطريقة التسجيل من خلاله سهلة جدا، كما تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير الأنظمة الخاصة بها لتوفير جميع ما يحتاج إليه الطلاب لسير الحركة التعليمية بشكل طبيعي.