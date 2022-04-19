نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تفعيل الحساب على نظام فارس في المقال التالي
كيفية تفعيل الحساب على نظام فارس، نظام فارس من أشهر الأنظمة التي وضعتها الحكومة السعودية للعاملين في قطاع التعليم، وهناك الكثير من التساؤلات التي تدور حول هذا النظام وفي هذا المقال سوف نتناول معكم شروط الحصول على ترقية في نظام فارس كذلك خطوات الكشف عن الراتب في نظام فارس، فتابعونا.
شروط الحصول على ترقية في نظام فارس
هناك بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها الموظف أو المعلم من أجل الترقية، لذلك سوف نشير إلى هذه الشروط من خلال العوامل التالية:
- يجب أن تكون معلومات الموظف أو المعلم محدثة.
- يجب أن تكون البيانات دقيقة وكاملة مع عدم وجود ثغرات.
- تقدم بطلب الترقية في اليوم الذي تحدده وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يخضع المعلم أو الموظف لتقييم الأداء.
خطوات الكشف عن الراتب في نظام فارس
هناك عدة خطوات يمكن أن تساعدك في الحصول على شهادة كشوف المرتبات، وهذه الخطوات موضحة أدناه:
- أولا، عليك تسجيل الدخول إلى فارس من هنا.
- حدد الخدمة الذاتية.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- بعد ذلك، يتم كتابة رمز التحقق.
- اضغط على المدخل.
- ثم انقر فوق تاريخ انتهاء الخدمة الذاتية للموظف.
- حدد رمز خدمة الدفع والمزايا.
- ثم انقر فوق استخراج تعريف الراتب.
- تحتاج إلى تحديد نوع التعريف الذي تريد استخراجه.
- حدد مكان إرسال النص.
- يمكنك تنزيل أو طباعة راتبك على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك.
كيفية تفعيل الحساب على نظام فارس
إذا لم يكن لديك حساب وترغب في تقديم طلب للترقية أو استخدام خدمات أخرى في نظام فارس، فيجب أن تكون قادرًا على إنشاء حساب لأول مرة باتباع الخطوات أدناه:
- قم بتسجيل الدخول إلى فارس من هنا.
- انقر فوق رمز “التسجيل الذاتي لأول مرة”.
- ستحتاج إلى إدخال جميع المعلومات المطلوبة كما هو موضح في الصورة السابقة.
- تأكد من وجود نقطة زرقاء بجوار كلمة “إنشاء مستخدم جديد”.
- ثم أدخل رقم الهوية الوطنية في حقل الرقم القومي.
- بعد ذلك، يتم تحديد رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الذي يتم من خلاله حساب الأجور.
- أدخل عنوان بريدك الإلكتروني في الحقول المطلوبة.
- ثم أدخل رقم هاتفك المحمول.
- تتم كتابة الرمز الموجود في الحقل الأحمر في الحقل التالي.
انقر فوق رمز “إرسال”.
- سمح لك هذا بإنشاء حساب جديد على نظام Faris، ولكن إذا كنت تريد تغيير كلمة المرور الخاصة بك، فيجب عليك النقر فوق تغيير كلمة المرور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية تفعيل الحساب على نظام فارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.