كيفية تفعيل الحساب على نظام فارس، نظام فارس من أشهر الأنظمة التي وضعتها الحكومة السعودية للعاملين في قطاع التعليم، وهناك الكثير من التساؤلات التي تدور حول هذا النظام وفي هذا المقال سوف نتناول معكم شروط الحصول على ترقية في نظام فارس كذلك خطوات الكشف عن الراتب في نظام فارس، فتابعونا.

شروط الحصول على ترقية في نظام فارس

هناك بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها الموظف أو المعلم من أجل الترقية، لذلك سوف نشير إلى هذه الشروط من خلال العوامل التالية:

يجب أن تكون معلومات الموظف أو المعلم محدثة.

يجب أن تكون البيانات دقيقة وكاملة مع عدم وجود ثغرات.

تقدم بطلب الترقية في اليوم الذي تحدده وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يخضع المعلم أو الموظف لتقييم الأداء.

خطوات الكشف عن الراتب في نظام فارس

هناك عدة خطوات يمكن أن تساعدك في الحصول على شهادة كشوف المرتبات، وهذه الخطوات موضحة أدناه:

أولا، عليك تسجيل الدخول إلى فارس من هنا. حدد الخدمة الذاتية. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. بعد ذلك، يتم كتابة رمز التحقق. اضغط على المدخل. ثم انقر فوق تاريخ انتهاء الخدمة الذاتية للموظف. حدد رمز خدمة الدفع والمزايا. ثم انقر فوق استخراج تعريف الراتب. تحتاج إلى تحديد نوع التعريف الذي تريد استخراجه. حدد مكان إرسال النص. يمكنك تنزيل أو طباعة راتبك على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك.

كيفية تفعيل الحساب على نظام فارس

إذا لم يكن لديك حساب وترغب في تقديم طلب للترقية أو استخدام خدمات أخرى في نظام فارس، فيجب أن تكون قادرًا على إنشاء حساب لأول مرة باتباع الخطوات أدناه: