نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المكرمة الملكية 1443هـ وكيفية التواصل مع الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الماضية ظهر العديد من الأسئلة حول موعد الصرف الخاص بالمكرمة الملكية 1443ه‍، كما ظهر أيضا تساؤل الكثيرين حول الشروط التي لا بد توافرها في الأشخاص المستحقين لصرف المكرمة الملكية وما هي الطريقة التي يمكن من خلالها التواصل مع الديوان الملكي السعودي، وفي السطور التالية سوف يتم الإجابة على كافة تلك الأسئلة التي طرحها المواطنين داخل المملكة.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443هـ

كان قد سال الكثير من الأشخاص عن موعد صرف المكرمة الملكية التي يتم الإشراف عليها من فخامة الملك سلمان بن عبد العزيز، والمكرمة الملكية عبارة عن دعم مادي مقدم للأشخاص المستحقين والمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، حيث كانت قد أعلنت حكومة المملكة عن صرف المكرمة الملكية خلال أيام شهر رمضان المبارك وذلك ضمن الخطة التي تتبناها المملكة وهي في المقام الأول تحقيق الحياة الكريمة لكافة المواطنين السعوديين الذين يعيشون على أرض المملكة، وذلك من خلال تقديم الدعم لهؤلاء الفئة الأكثر احتياجاً عن طريق الارتقاء بشكل مستمر بمستوى المعيشة الخاص بهم، وبالتالي قامت الحكومة بالكثير من المبادرات الاجتماعية التي تساعد هؤلاء المواطنين الأكثر احتياجا على الحياة الكريمة وتلبية جميع الرغبات الخاصة بهم ومن أمثلة تلك المبادرات هو حرص الحكومة على صرف معاش الضمان الاجتماعي لتلك الفئات وكذلك صرف معاش بدل غلاء الأسعار وأيضًا صرف المكرمة الملكية وغيرها الكثير من المبادرات التي تهدف في الأساس إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن السعودي، سوف يتم صرف المكرمة بعد النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وخاصة بعد صرف المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي الذي سوف يتم صرفه في يوم 21 أبريل 2022.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

كان قد تم تحديد مجموعة من الشروط من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأشخاص المستحقين لصرف المكرمة الملكية ومن تلك الشروط ما يلي:

يجب أن يكون الشخص المستحق لصرف المنحة سعودي الجنسية كذلك لا بد أن يكون مقيم بشكل دائم داخل حدود المملكة العربية السعودية.

عدم زيادة الراتب الشهري الخاص بالمستفيد عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

لا يمتلك الشخص المستحق لصرف المكرمة الملكية أي عقارات مسجلة باسمه أو أملاك زراعية أو تجارية.

أفضل طريقة للتواصل مع الديوان الملكي السعودي لصرف المكرمة الملكية

تم تخصيص عدة أرقام للتواصل مع الإدارة القائمة على شؤون الديوان الملكي السعودي وهذه الأرقام هي: