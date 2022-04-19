كيف يكون طريقة التقسيط من STC وإجراءات الطلب 1443

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عمر شويل - جدة كيف يكون طريقة التقسيط من STC وخصوصًا عند شراء جهاز بالتقسيط المريح ودفعات شهرية تتناسب مع الرواتب التي يحصل عليها العملاء من خلال جهة العمل؟ فأصبح متوفر لدى الشركة إمكانية شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات السعودية لعملاء باقات مفوتر بعد مشاركة الكثير من الجهات في تقديم التمويل، كما أن الشركة طورت برامج مخصصة للتقسيط أو استبدال الأجهزة القديمة بأحدث إصدارات فمن خلال كوارا للتمويل تقديم طلب تقسيط stc يمكن استلام أحدث إصدارات الآيفون في إطار عروض باقات المفوتر stc مع جوال.

كيف يكون طريقة التقسيط من STC

عند الرغبة في تقسيط جوالات بدون فوائد أو شراء ايفون 12 stc أقساط أو الإصدار الحالي وهو إصدار ايفون 13 من خلال الاتصالات السعودية ينبغي التعرف على الأسعار، فيمكن شراء الجوال ودفع قيمته كاملة، وفي هذه الحالة يمكن التواصل مع أحد الفروع أو طلب الجوال إلكترونيًا عبر زيارة موقع الاتصالات السعودية للأجهزة الذكية.

كما أنه يمكن تقسيط ايفون 13 stc في السعودية للعملاء على أقساط شهرية ولكن بدون مقدم وإجراءات فورية، وهنا يسأل الكثير من المواطنين كيف يكون طريقة التقسيط من STC وقد حددتها الشركة وأعلنت عنها من خلال الموقع الرسمي وذلك كما يلي:

ستقوم بالدخول أولًا إلى موقع شركة الاتصالات السعودية.

اختيار الأجهزة من شريط الأدوات في الموقع، واختيار أحد برامج التقسيط.

عند النقر على أحد الخيارات قم بالاطلاع على الشروط والأحكام.

يتم البدء في إجراءات الطلب بعد تحديد الجوال.

استحقاق جوال من stc السعودية

تستطيع معرفة الاستحقاق عن طريق استخدام أحد وسائل التواصل مع الشركة، فيمكن الاتصال على رقم 900 من شريحة الاتصالات السعودية للتحدث إلى أحد ممثلي خدمة العملاء، كما يمكن استخدام تطبيق ماي اس تي سي لمعرفة الاستحقاق أو التحدث مع أحد الموظفين بخدمة العملاء أيضًا.

شروط التقسيط من الاتصالات السعودية

ومن أبرز الشروط التي قدمتها الشركة أنه ينبغي أن يكون العميل سجله الائتماني خالي من عدم سداد قيمة التمويل، سواء لدى الشركة من خلال دفع كافة الدورات الفوترية أو من خلال سداد قيمة التمويل لدى البنوك والشركات.