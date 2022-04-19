نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر رمضان وطريقة التسجيل والاستعلام والفئات المستحقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعي دائما الحكومة السعودية رفع المستوى المعيشي لجميع المواطنين والمقيمين داخل حدودها، وقد وضعت وزارة التضامن الاجتماعي السعودية معاش يساعد كل مستحقيه على شراء احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية، وقد جاءت هذه المنحة المالية في ظل تزايد الأزمات الاقتصادية والتي بالتأكيد قد نالت من الاقتصاد السعودي بشكل كبير ولكن في ظل هذه الأزمة حاولت الدولة على النهوض بمواطنيها وتقديم حلول سريعة لهم، وفي هذه الأيام المباركة بدأت معدلات البحث عن موعد صرف معاش التضامن الاجتماعي المطور لشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والفئات المستحقة له، بالإضافة إلى طريقة التسجيل للحصول عليه عبر رابط الضمان الاجتماعي فتابعوا قراءة السطور التالية لمعرفة المزيد من التفاصيل عن موعد صرف الضمان.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر رمضان

بحث العديد من المواطنين في كافة مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد صرف معاش التضامن وذلك بعد تأخر صرف المعاش عن الموعد الرسمي، وقد وضعت وزارة التضامن بيان لها عبر موقع الوزارة الإلكتروني أن الوزارة تسعي دائما لتقديم فرص أفضل لمواطنيها من تقديم يد العون للفقراء وإخراج الزكاة، وأن موعد صرف المعاش سيكون في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

طريقة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور

يمكنكم التقديم للحصول على معاش التضامن الاجتماعي عن طريق اتباع عدة خطوات قد أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لكافة المواطنين عبر الموقع الرسمي للوزارة، وتلك الخطوات هي:

قم بالضغط على الرابط التالي للتسجيل على معاش التضامن الاجتماعي وهو https://sbis.hrsd.gov.sa

ستظهر لك صفحة اضغط على أيقونة تسجيل لإدخال بياناتك المطلوبة.

في الخانة الأولي ادخل اسم المتقدم للحصول على المعاش رباعي.

المربع الثاني ادخل رقم الهوية الوطنية ورقم هاتفك للتواصل.

عليك إدخال أيضا تاريخ الميلاد ومحل الإقامة الدائمة للمستفيد، ثم اضغط على الموافقة على جميع الشروط والأحكام واضغط على كلمة إرسال.

الفئات المستحقة للحصول على معاش التضامن الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي السعودية عن الفئات التي تستحق الحصول على الدعم المالي ومعاش التضامن والتي منها: