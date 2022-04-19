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عمر شويل - جدة طريقة طلب ترقية في نظام فارس 2022، Fars2022 تعد طريقة Fars2022 خطوة بخطوة لطلب تحديثات النظام إحدى الأدوات التي يحتاج المعلمون والموظفون العاملون في وزارة التربية والتعليم إلى تطبيقها في الوقت المناسب.

لذلك، سيقوم زيادة بجولة قصيرة معًا لمعرفة كيفية طلب التحديثات على نظام فارس 2022، كما يصف أيضًا كيفية معرفة قرار التحديث، كل هذا موصوف في هذا المقال فتابعونا.

طريقة طلب ترقية في نظام فارس 2022 بالخطوات

تقدم الوزارة كل عام ترقية للموظفين، ولكي يتم استلامها يجب تقديم الطلب في الوقت المحدد والموافقة عليه حسب الشروط، لذلك طلب الترقية في فارس من خلال العناصر التالية: سأشرح كيفية القيام بذلك نظام 2022 بخطوات:

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى الصفحة الرسمية لنظام فارس من هنا. يتم إدخال اسم المستخدم في الحقل المخصص لهذا الغرض. أدخل كلمة المرور. انقر فوق تسجيل الدخول. ثم حدد تاريخ انتهاء صلاحية ترقية الموظف من القائمة الموجودة أمامك. يتم تحديد فترة صلاحية بطاقة الترقية. ثم قم بتعبئة المعلومات المطلوبة (الإدارة الحالية – اسم الأب – اسم العائلة – اسم العائلة – رقم الوظيفة – مرجع رقم تسجيل الوظيفة السابق – اسم الجد – الرتبة الحالية). ثم انقر فوق “تطبيق”. حدد رمز بيانات الاعتماد الأكاديمي للموظف. انقر فوق إضافة مؤهل جديد. ثم أدخل المعلومات المطلوبة. سيتم بعد ذلك تحديد التطبيق وسيتم نشر نسخة من خلفيتك الأكاديمية. انقر فوق المرفقات وحدد ملفًا من القائمة التي تحتوي على الملف الموجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ثم انقر فوق فتح وسترى أن الملف موجود في مربع المرفق. انقر فوق “تطبيق” لحفظ كافة المعلومات.

معايير الحصول على الترقية

بعد التعرف على كيفية طلب التحديث خطوة بخطوة لنظام فارس 2022، فيما يلي وصف لمعايير الرتب 11 و 12 و 13 التي وضعتها المملكة العربية السعودية، وخاصة وزارة التربية والتعليم: