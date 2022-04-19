نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الديوان الملكي يقدم العديد من المساعدات إلى المواطنين المحتاجين في المملكة العربية السعودية، مثل تسديد الديون والإعفاء من القروض وغيرها من المساعدات المتنوعة، والديوان الملكي مقدم من خادم الحرمين الشريفين، بغرض تقديم الدعم إلى المستحقين له، وسوف نعرض لكم فيما يلي رابط وخطوات التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض.

التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون

يمكن الآن تقديم طلب لتسديد الديون إلكترونيًا عن طريق البريد الإلكتروني للديوان الملكي، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

في البداية قم بكتابة طلب تسديد الديون وإضافة البيانات المطلوبة ( بيانات مقدم الطلب – تفاصيل الدين – بيانات الدائن سواء كان شخص أو جهة).

بعدها يتم تقديم الطلب عن طريق العديد من الطرق المختلفة إما من خلال إرسال الطلب على البريد الإلكتروني للديوان الملكي أو تقديمه بالبريد.

لابد من الاحتفاظ برقم طلب سداد الديون وذلك بغرض متابعة الطلب والتعرف على الحالة الخاصة به.

سوف يتم مراجعة الطلب والتأكد من استيفاء جميع الشروط في المتقدم والتواصل لتسديد الدين.

وسائل التواصل على الديوان الملكي

لقد تعددت الوسائل ليتم التواصل على الديوان الملكي، وذلك للتسهيل على المواطنين وتتمثل هذه الطرق فيما يلي:

التواصل من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

التواصل على الرقم الأرضي: 8004000000.

أو التواصل على الرقم الموحد: 920030003.

أو إرسال الرسالة عبر البريد: 12911 – الرياض- السعودية – الهدا 9636.

صيغة معروض الديوان الملكي لتسديد الدين

يوجد العديد من صيغ الطلب المختلفة للحصول على الدعم من الديوان الملكي، ومن ضمن النماذج التي يمكن تطبيقها للحصل على المساعدة المالية ما يلي:

في البداية ونهاية الطلب قم بكتابة تحية للملك سلمان بن عبد العزيز.

ثم قم بتحديد نوعية المساعدة التي ترغب الحصول عليها من الديوان الملكي.

قم بإضافة مختلف البيانات الخاصة بمقدم الطلب.

بعدها قم بإضافة بيانات الدائن.

ثم قم بتحديد تاريخ تقديم البرقية.

الحالات التي يساعدها الديوان الملكي

إن الديوان الملكي يقدم العديد من المساعدات المختلفة إلى للعديد من الحالات المحتاجةة إلى الدعم في المملكة العربية السعودية، والتي تتمثل فيما يلي: